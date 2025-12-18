浦和レッズとのトップパートナーシップ契約更新。2026シーズンで14シーズン目へ。2026〜2029/30シーズンまでの契約、18シーズンのトップパートナーへ。

　ポラス株式会社（本社：埼玉県越谷市、代表取締役：中内 晃次郎）は、2013シーズンから継続している、浦和レッドダイヤモンズ（本社：埼玉県さいたま市、代表取締役社長：田口 誠）との「トップパートナー」契約を、2026シーズン以降も更新しました。

　これにより、2026シーズンに開催される国内リーグ戦、カップ戦、JリーグYBCルヴァンカップ、天皇杯 JFA全日本サッカー選手権大会等の試合において、浦和レッズの選手が着用するユニフォームの胸部分に、ポラスグループのロゴである「POLUS」が表示されます。

　今回の契約更新は、2026シーズンから2029/30シーズンまでの5シーズンとなります。2013シーズンから数え、ポラスグループは延べ18シーズンにわたり浦和レッズをサポートすることになります。

　また、2026シーズンはポラスグループがトップパートナーとなって14シーズン目となり、浦和レッズのユニフォーム胸にロゴが表示されるのは13シーズン目となります（2020シーズンのみユニフォーム背中へ表示）。このサポートの継続期間は、Jリーグにおける浦和レッズの歴史において、最も長く継続してサポートする企業となります。　







　ポラスグループは、地域に根差して事業を展開する企業として、今後ともファン・サポーターの皆様と共に、リーグ戦をはじめとする各種大会での優勝を目指し、浦和レッズを全力で応援してまいります。

URAWA REDS×POLUSトップパートナー継続動画はこちら

動画アドレス : https://www.youtube.com/watch?v=f-X_HJJJ_tE

◆浦和レッドダイヤモンズ概要

　　クラブ名　　　　　　浦和レッドダイヤモンズ

　　創立　　　　　　　　1950年

　　法人名　　　　　　　浦和レッドダイヤモンズ株式会社

　　所在地　　　　　　　埼玉県さいたま市浦和区高砂2-8-16 浦和ガーデンビル7階

　　設立年月日　　　　　1992年3月10日

　 代表取締役社長　 　　田口　誠

　 オフィシャルサイト　 https://www.urawa-reds.co.jp/

