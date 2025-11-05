幼少期を熊本で過ごした異色の監督マリオ・パトロシニオが語る日本愛と作品の舞台裏を語る。父の呪縛から未来へ踏み出すヒロインの物語『マリア・ヴィトリア』-家族の葛藤と愛の力を描く
第38回東京国際映画祭（TIFF）「アジアの未来」部門に出品された『マリア・ヴィトリア』は、ポルトガルの山岳地帯を舞台に、プロのサッカー選手を目指す少女の成長と家族の濃密なドラマを描き出した作品だ。
幼少期を熊本県で過ごしたという異色の経歴を持つマリオ・パトロシニオ監督の長編デビュー作である。
美しい風景の中で展開するこの物語は、主人公マリア・ヴィトリアが、父の権威と、突然帰ってきた兄との対立によって揺さぶられ、自力で未来を切り開こうとする姿を力強く追う。上映後のQ&Aでは、監督が作品に込めた思いや、制作の背景が語られた。
冒頭、熊本時代の話を振り返りながら映画制作の舞台裏を語るマリオ・パトロシニオ監督の眼差しには、幼少期を過ごした日本に対する親愛の情が溢れており、会場内のオーディエンスの心を温めさせた。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000333546&id=bodyimage1】
複雑な家族模様は監督とキャスト達の共同創作の賜物
父、母を亡くしたマリア、そして突然帰還した兄という、複雑な三人家族の人間模様を描いた本作。パトロシニオ監督は、制作への思いを次のように語った。
「今回の作品は、親子の関係性にせよ、家族の難しさや、登場人物たちがなぜそのような行動を取るのか、といううまくいかない部分を描いています。」
特に、脚本執筆の段階からリハーサルを重ねていく中で、当初の想像を超えた深いドラマが生まれたという。「監督と役者という関係を超え、共同創作ができたことが、この作品の大きな成果です」と、監督は強調した。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000333546&id=bodyimage2】
複雑な家族模様は監督とキャスト達の共同創作の賜物
父、母を亡くしたマリア、そして突然帰還した兄という、複雑な三人家族の人間模様を描いた本作。パトロシニオ監督は、制作への思いを次のように語った。
「今回の作品は、親子の関係性にせよ、家族の難しさや、登場人物たちがなぜそのような行動を取るのか、といううまくいかない部分を描いています。」
特に、脚本執筆の段階からリハーサルを重ねていく中で、当初の想像を超えた深いドラマが生まれたという。「監督と役者という関係を超え、共同創作ができたことが、この作品の大きな成果です」と、監督は強調した。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000333546&id=bodyimage3】
女性視点における自らの脆弱性を見せる勇気とは・・？
本作が描く核心的なテーマについて、監督はマリアの葛藤を通して観客に伝えたいメッセージを明かした。
「マリアは、父と兄との間で起きる葛藤を勇気を持って超えようとしています。彼女はかつて母と一緒に歌っていましたが、母が亡くなった後、強くあるためには愛を知らないといけない、ということに気づきます。そのためには、人との衝突を恐れず、自分の脆弱性（弱さ）を見せる必要があるのです。」
また、タイトルの「マリア・ヴィトリア」は監督の母親の名前でもあり、「母や祖母に捧げている要素もある」と告白。愛すること、そして女性たちが社会に与える影響の大きさに焦点を当てていることを示唆した。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000333546&id=bodyimage4】
Q&Aの冒頭では、制作陣から日本への親愛の念が語られた。
「日本では食べ過ぎて太ってしまったのですが（笑）
また再び日本に来ることができて本当に良かったです。」
体調が優れない中での過酷な撮影を乗り越えて完成したという本作について、監督は「配給が決まったら本当に嬉しいです」と、日本の観客への期待を述べた。
『マリア・ヴィトリア』は、単なるスポーツ映画ではなく、家族という閉じた世界の中で、一人の女性が自らの力で未来を開拓しようとする意志を、静かに、しかし力強く描いた作品だ。その力強いメッセージは、国際的な舞台で大きな反響を呼ぶに違いない。
しかしこの華やかな祭典の裏側では、看過できないトラブルも発生していました。
その詳細については、次回のレポートで改めて掘り下げてまいります。」
欧州ジャーナリスト連盟（European Federation of Journalists）
会員No.JP465 N J269写真家
日本外国特派員協会メンバー
会員No.TA1321
（社）モナコウィークインターナショナル
取材 国際ジャーナリスト
樽谷大助
d.tarutani0120@gmail.com
取材アシスタントKANAME YAGIHASHI
取材アシスタント Tatyana Ivanovna
配信元企業：一般社団法人モナコウィークインターナショナル
幼少期を熊本県で過ごしたという異色の経歴を持つマリオ・パトロシニオ監督の長編デビュー作である。
美しい風景の中で展開するこの物語は、主人公マリア・ヴィトリアが、父の権威と、突然帰ってきた兄との対立によって揺さぶられ、自力で未来を切り開こうとする姿を力強く追う。上映後のQ&Aでは、監督が作品に込めた思いや、制作の背景が語られた。
冒頭、熊本時代の話を振り返りながら映画制作の舞台裏を語るマリオ・パトロシニオ監督の眼差しには、幼少期を過ごした日本に対する親愛の情が溢れており、会場内のオーディエンスの心を温めさせた。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000333546&id=bodyimage1】
複雑な家族模様は監督とキャスト達の共同創作の賜物
父、母を亡くしたマリア、そして突然帰還した兄という、複雑な三人家族の人間模様を描いた本作。パトロシニオ監督は、制作への思いを次のように語った。
「今回の作品は、親子の関係性にせよ、家族の難しさや、登場人物たちがなぜそのような行動を取るのか、といううまくいかない部分を描いています。」
特に、脚本執筆の段階からリハーサルを重ねていく中で、当初の想像を超えた深いドラマが生まれたという。「監督と役者という関係を超え、共同創作ができたことが、この作品の大きな成果です」と、監督は強調した。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000333546&id=bodyimage2】
複雑な家族模様は監督とキャスト達の共同創作の賜物
父、母を亡くしたマリア、そして突然帰還した兄という、複雑な三人家族の人間模様を描いた本作。パトロシニオ監督は、制作への思いを次のように語った。
「今回の作品は、親子の関係性にせよ、家族の難しさや、登場人物たちがなぜそのような行動を取るのか、といううまくいかない部分を描いています。」
特に、脚本執筆の段階からリハーサルを重ねていく中で、当初の想像を超えた深いドラマが生まれたという。「監督と役者という関係を超え、共同創作ができたことが、この作品の大きな成果です」と、監督は強調した。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000333546&id=bodyimage3】
女性視点における自らの脆弱性を見せる勇気とは・・？
本作が描く核心的なテーマについて、監督はマリアの葛藤を通して観客に伝えたいメッセージを明かした。
「マリアは、父と兄との間で起きる葛藤を勇気を持って超えようとしています。彼女はかつて母と一緒に歌っていましたが、母が亡くなった後、強くあるためには愛を知らないといけない、ということに気づきます。そのためには、人との衝突を恐れず、自分の脆弱性（弱さ）を見せる必要があるのです。」
また、タイトルの「マリア・ヴィトリア」は監督の母親の名前でもあり、「母や祖母に捧げている要素もある」と告白。愛すること、そして女性たちが社会に与える影響の大きさに焦点を当てていることを示唆した。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000333546&id=bodyimage4】
Q&Aの冒頭では、制作陣から日本への親愛の念が語られた。
「日本では食べ過ぎて太ってしまったのですが（笑）
また再び日本に来ることができて本当に良かったです。」
体調が優れない中での過酷な撮影を乗り越えて完成したという本作について、監督は「配給が決まったら本当に嬉しいです」と、日本の観客への期待を述べた。
『マリア・ヴィトリア』は、単なるスポーツ映画ではなく、家族という閉じた世界の中で、一人の女性が自らの力で未来を開拓しようとする意志を、静かに、しかし力強く描いた作品だ。その力強いメッセージは、国際的な舞台で大きな反響を呼ぶに違いない。
しかしこの華やかな祭典の裏側では、看過できないトラブルも発生していました。
その詳細については、次回のレポートで改めて掘り下げてまいります。」
欧州ジャーナリスト連盟（European Federation of Journalists）
会員No.JP465 N J269写真家
日本外国特派員協会メンバー
会員No.TA1321
（社）モナコウィークインターナショナル
取材 国際ジャーナリスト
樽谷大助
d.tarutani0120@gmail.com
取材アシスタントKANAME YAGIHASHI
取材アシスタント Tatyana Ivanovna
配信元企業：一般社団法人モナコウィークインターナショナル
プレスリリース詳細へ