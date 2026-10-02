逃げ道がない山道であおり運転される恐怖…「県外ナンバー」や「レンタカー」を執拗にあおる犯人が警察に捕まるまで
全国的にすっかり気温も落ち着き、本格的な秋の観光シーズンが到来している。休日を使い、旅行の計画をしている人も多いのではないだろうか？
そんな秋の行楽で定番なのが、色とりどりの紅葉を楽しむドライブ旅だ。全国にはさまざまな紅葉の名所があり、都心から日帰りで気軽に行けるスポットが多くある。車やバイクでドライブも兼ねて、紅葉狩りを楽しむ人もいるだろう。
ただ、有名な紅葉スポットは各地から車が殺到するため、交通トラブルが起きやすい。今回、紅葉狩りに出かけてトラブルに遭遇してしまったのが、都内に住む槇原莉子さん（仮名・31歳）。槇原さんは週末の休みを利用して、友人と2人で北関東にある紅葉の名所へ、レンタカーを借りて遊びに行った際にトラブルに遭遇したという。
◆葉っぱよりも赤いのは後続運転手の顔？
「友人と『紅葉を見に行こう！』と盛り上がり、レンタカーを借りてドライブしながら向かいました。早朝に都内を出発して、現地でランチを食べ紅葉を楽しみ、夜には帰ってくる予定でいました。ただ、紅葉スポットに到着する前に悪質なあおり運転にあってしまい、スケジュールを台無しにされたんです」
北関東にある紅葉スポットに出かけた槇原さんと友人は、道中で何の前触れもなくあおり運転の被害にあったそうだ。
「紅葉スポットに向かう途中の山道で、後ろを走っていた軽トラックにあおり運転されました。はじめは『少し車間距離が近いな』くらいに思っていたのですが、気づくと後ろにピッタリと付いてきて、衝突しそうなくらいに接近してきた。
しかも、片側一車線の道なのに、わざと追い抜こうとする運転まで行い、ハッキリとあおり運転だとわかったんです。道が混んでいたうえに路駐もできない細い道だったので、その車を前に行かせることができず、30分ほどあおり運転の被害を受けました」
槇原さんをあおった車だが、ナンバーを見ると地元の車だったことがわかったそう。
◆山道には逃げ道がない
ただ、特に何か怒らせるような運転をした覚えもなく、理由がわからなかったことが、何より怖かったのだと槇原さんは語る。
「こちらが割り込んだとか、明確な理由があれば百歩譲ってあおられるのも理解できます。ただ、何のキッカケもなくあおり運転されたので本当に驚きました。友人と2人で『どうしよう』と泣きそうになり、外の景色を楽しむ余裕もなくなっていました」
慣れないレンタカーということもあり、恐怖で何度か事故を起こしそうになったという槇原さん。友人は、もしものためにと助手席から後ろをスマホで録画していたそうだ。
そんな秋の行楽で定番なのが、色とりどりの紅葉を楽しむドライブ旅だ。全国にはさまざまな紅葉の名所があり、都心から日帰りで気軽に行けるスポットが多くある。車やバイクでドライブも兼ねて、紅葉狩りを楽しむ人もいるだろう。
ただ、有名な紅葉スポットは各地から車が殺到するため、交通トラブルが起きやすい。今回、紅葉狩りに出かけてトラブルに遭遇してしまったのが、都内に住む槇原莉子さん（仮名・31歳）。槇原さんは週末の休みを利用して、友人と2人で北関東にある紅葉の名所へ、レンタカーを借りて遊びに行った際にトラブルに遭遇したという。
「友人と『紅葉を見に行こう！』と盛り上がり、レンタカーを借りてドライブしながら向かいました。早朝に都内を出発して、現地でランチを食べ紅葉を楽しみ、夜には帰ってくる予定でいました。ただ、紅葉スポットに到着する前に悪質なあおり運転にあってしまい、スケジュールを台無しにされたんです」
北関東にある紅葉スポットに出かけた槇原さんと友人は、道中で何の前触れもなくあおり運転の被害にあったそうだ。
「紅葉スポットに向かう途中の山道で、後ろを走っていた軽トラックにあおり運転されました。はじめは『少し車間距離が近いな』くらいに思っていたのですが、気づくと後ろにピッタリと付いてきて、衝突しそうなくらいに接近してきた。
しかも、片側一車線の道なのに、わざと追い抜こうとする運転まで行い、ハッキリとあおり運転だとわかったんです。道が混んでいたうえに路駐もできない細い道だったので、その車を前に行かせることができず、30分ほどあおり運転の被害を受けました」
槇原さんをあおった車だが、ナンバーを見ると地元の車だったことがわかったそう。
◆山道には逃げ道がない
ただ、特に何か怒らせるような運転をした覚えもなく、理由がわからなかったことが、何より怖かったのだと槇原さんは語る。
「こちらが割り込んだとか、明確な理由があれば百歩譲ってあおられるのも理解できます。ただ、何のキッカケもなくあおり運転されたので本当に驚きました。友人と2人で『どうしよう』と泣きそうになり、外の景色を楽しむ余裕もなくなっていました」
慣れないレンタカーということもあり、恐怖で何度か事故を起こしそうになったという槇原さん。友人は、もしものためにと助手席から後ろをスマホで録画していたそうだ。