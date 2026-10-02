100億円級の争奪戦は不可避の情勢　鈴木誠也に迫るFAの時　“MLB水準の右打者”となった32歳に下る米球界内の「リアルな評価」とは？

カブスとの契約を全うして迎えるオフ。鈴木の去就は大きな注目を集めている(C)Getty Images

今オフの争奪戦は必至の情勢だ。このオフにカブスとの5年総額8500万ドル（約100億3000万円=当時のレート）の契約が満了となる鈴木誠也だ。

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広島時代を通じてキャリア初のFAイヤーで、鈴木は“結果”を残した。3月のWBCで右膝後十字じん帯軽度損傷による負傷者リスト入りで出遅れたが、開幕13試合目で戦列復帰を果たすと、大きな浮き沈みもなく安定した打撃を披露。出場143試合で打率.270、4年連続20発となる26本塁打、86打点、出塁率.368、長打率.473、OPS.841とハイアベレージを叩き出した。

カブスは、現地時間9月30日に行われたワイルドカードシリーズ第2戦で、パドレスに1-4と完敗。無念のシーズン終了となった。当然、FAとなる鈴木の去就に関心が高まる中、当人は地元局『Marquee Sports Network』などの取材に「負けるって言うのは悔しい」と心境を打ち明けた上で、「（シカゴでの）思い出を語りだしたら3時間ぐらいかかりますけど、いいですか？」とポツリ。そして、自身の今後について、こう切り出している。

「初めてアメリカに来たのもカブスがあって、素晴らしいチームメイトやスタッフ、本当にいろんな人がサポートしてくれたからここで戦えているというのはある。家族もシカゴが凄く大好きです。ただ、僕はFAが初めてになる。どういう動きで、どういう話し合いで進んでいくかが全く想像つかない。でも、やっぱりこの球団に思い入れはあるので…。どう進もうが、自分のやるべきことをやりたい」