今日10月1日は関東から西で広く晴れ、気温がぐんぐん上がっています。東京都心では30℃に迫り、真夏日目前の暑さとなっています。ただ、この暑さは続きません。明日2日は関東では一転して曇りや雨となり、東京の最高気温は21℃予想。今日より大幅に低く、肌寒く感じられそうです。一方、北日本には上空に寒気が流れ込み、北海道では冷たい雨や雷雨となる所もあるでしょう。

明日2日(金) 関東は再び雨 北海道は山で雪の可能性

今日1日(木)は関東から西で晴れて気温が上昇しています。午後1時50分までの最高気温は群馬県前橋市で32.6℃と真夏日に。東京都心も29.6℃まで上がり、9月30日の肌寒さから一転して30℃に迫って暑くなっています。



ただ、関東の晴天は束の間で明日2日(金)は湿った北東風の影響で、雲が広がり、雨の降る時間もあるでしょう。気温は一気に急降下し、東京の最高気温は21℃と、再び長袖の出番となりそうです。



前線の通過する北日本は明日2日も雨が降りやすく、雷雨になる所もありそうです。上空には寒気が流れ込み、北海道の標高の高い山では初冠雪の便りがくるかもしれません。急に寒くなりますので、服装選びにご注意ください。



東海から西は明日も晴れて、最高気温は28℃前後まで上がる見込みです。

3日(土)は広くお出かけ日和 4日(日)は西から雨

3日(土)は日本付近が高気圧に覆われ、広い範囲で晴れるでしょう。関東もカラッとした秋晴れとなり、気温は23℃前後と過ごしやすくなりそうです。



4日(日)は西から前線がのび、湿った空気が流れ込む見込みです。九州から東海では次第に雨の範囲が広がるでしょう。関東では日差しの届く所があり、週末のお出かけは土曜日の方が広い範囲で天気に恵まれそうです。

5日(月)以降、来週は新たな台風27号の動きにも注目です。

新たな台風27号 来週は発達しながら北上か

今日1日(木)正午現在、台風26号は八丈島の東を時速25キロで北東へ進んでいます。

千葉県ではすでに雨雲は東の海上へ抜けて、晴天域が広がってきています。



一方、来週にかけては新たに発生した台風27号の動向にも注意が必要です。

今日1日(木)午前3時にマリアナ諸島で発生した台風27号は、西よりに進みながら発達し、その後は次第に進路を北よりに変える予想です。

進路予想にはまだ幅がありますが、西寄りの進路をとった場合には、小笠原諸島などで影響が出る可能性があります。



3日(土)以降は強い勢力となり、北上する点にも注目です。来週の日本付近への影響についてはまだ不確実性が大きいため、今後の進路情報を確認してください。



10月も台風シーズンが続きます。今後の情報に注意し、影響がある場合は早めに備えを進めてください。