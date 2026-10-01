バレーボール元女子日本代表で２０１２年ロンドン五輪銅メダルの大友愛さんが１日、柔道男子７３キロ級で元世界王者の秋本啓之氏と離婚していたと発表した。

大友さんは０６年にビーチバレー男子の山本辰生氏と結婚。長女の秋本美空はバレーボール日本代表として活躍している。大友さんは離婚を経て、１３年に秋本氏と再婚。４児の母となっていたが、同日に自身のインスタグラムを更新。「いつも応援し、温かく見守ってくださっているみなさまへ」と書き出し「２０２６年を迎えて間もなく、離婚いたしました。これまでたくさん悩み、考え、この決断に至りました」と明かした。

その上で「これまでたくさん悩み、考え、この決断に至りました。子どもたちのことは、これからも元夫とお互いに協力しながら、支えていきたいと思っています。昨年、父を亡くし、改めて人生について考えることが増えました。これからも自分らしく、一日一日を大切に、前を向いて歩んでいきたいと思います。これからも温かく見守っていただけたらうれしいです。よろしくお願いいたします」と記した。

さらに「さまざまな意見、憶測があるかと思いますが、本当のことを知っているのはごく僅かな方しかいません。子供たちのサポートも含め自分の人生を大切に過ごしていきたいと思います」とつづり「日頃からお世話になっている方々にＳＮＳを通してお伝えすることとなり申し訳ありません。今後ともよろしくお願いします」と呼びかけた。