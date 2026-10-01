【飲む前に見て】ヤクルト1000の血糖値スパイクに驚き、内科医による衝撃の検証結果
YouTubeチャンネル「やさしい内科医 | 山村そうの血糖値実験室【糖尿病予防】」が、「衝撃！ヤクルト1000は健康に悪影響？！内科医が飲んで驚く結果が⁉」と題した動画を公開した。動画では、内科医の山村聡氏が「ヤクルト1000」を実際に飲み、血糖値がどのように変動するのかを測定し、その結果から得られる見解を語っている。
山村氏は二の腕に装着した「FreeStyleリブレセンサー」とスマートフォンアプリを用いて血糖値を計測。飲む前の血糖値は117であったが、摂取後20分で140、30分で174と一気に上昇し、40分後にはピークとなる195を記録した。結果として上昇幅は78に達し、山村氏は「おにぎり1個よりも血糖値上げましたね」と、小さな容器からは想像できない急上昇に驚きを示した。
さらに、以前に検証した同社の別製品との比較結果も提示された。「普通のヤクルト」の上昇幅が61、「ヤクルトカロリーハーフ」が24であったのに対し、ヤクルト1000の上がり方は際立っている。その理由として、原材料に「ぶどう糖果糖液糖」「砂糖」「高果糖液糖」が含まれており、炭水化物量が14.1gもあるため、「血糖値グイグイ上げる成分がたくさん入っている」と分析した。
ヤクルト1000には「乳酸菌シロタ株」が1000億個含まれており、ストレス緩和や睡眠の質向上、腸内環境改善などのメリットが謳われている。しかし、山村氏は血糖値という観点から見ると「かなり血糖値急上昇を引き起こす」と懸念を示し、「私個人的にはお勧めしませんし、飲まないようにしている」と断言した。最後に、もし乳酸菌の摂取をしたいのであれば、「ドラッグストアで整腸剤を買ってみるのがいいんじゃないかな」と独自のアドバイスを送り、視聴者に冷静な商品選びの視点を提供して締めくくった。
山村氏は二の腕に装着した「FreeStyleリブレセンサー」とスマートフォンアプリを用いて血糖値を計測。飲む前の血糖値は117であったが、摂取後20分で140、30分で174と一気に上昇し、40分後にはピークとなる195を記録した。結果として上昇幅は78に達し、山村氏は「おにぎり1個よりも血糖値上げましたね」と、小さな容器からは想像できない急上昇に驚きを示した。
さらに、以前に検証した同社の別製品との比較結果も提示された。「普通のヤクルト」の上昇幅が61、「ヤクルトカロリーハーフ」が24であったのに対し、ヤクルト1000の上がり方は際立っている。その理由として、原材料に「ぶどう糖果糖液糖」「砂糖」「高果糖液糖」が含まれており、炭水化物量が14.1gもあるため、「血糖値グイグイ上げる成分がたくさん入っている」と分析した。
ヤクルト1000には「乳酸菌シロタ株」が1000億個含まれており、ストレス緩和や睡眠の質向上、腸内環境改善などのメリットが謳われている。しかし、山村氏は血糖値という観点から見ると「かなり血糖値急上昇を引き起こす」と懸念を示し、「私個人的にはお勧めしませんし、飲まないようにしている」と断言した。最後に、もし乳酸菌の摂取をしたいのであれば、「ドラッグストアで整腸剤を買ってみるのがいいんじゃないかな」と独自のアドバイスを送り、視聴者に冷静な商品選びの視点を提供して締めくくった。
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