東京ディズニーランドの“神配慮”がSNS上で大きな注目を集めている。



【写真】東京ディズニーランドで買ったスニーカー

「アホなのでサンダルでインパしたが大雨で寒すぎて死にかけ、なんとかならんかとパーク内の店で靴探したらマジで軽くて柔らかくて履きやすい神スニーカー売ってて神

テーマパークなのになんと税込4900円 ありがとう東京ディズニーランド」



とその模様を紹介したのは椿さん（@uratuba）。



着てきた服装にも違和感なくマッチする、オーソドックスな黒のローカットスニーカー。近年のなにごとも高額になりがちなテーマパークの売店で、こんなにリーズナブルな価格でスニーカーが買えるとは驚きだ。約1万4800いいね、約570リポストを集め、表示回数は約730万回を超えた今回の投稿について、椿さんに話を聞いた。



--パーク内で靴を買おうと思われた時の状況についてお聞かせください。



椿：当日は雨時々曇りの予報だったのですが、午前中にスコールのような土砂降りにあい、気温が低かったのもあり、かなり足先が冷える状況でした。一度パークから出て靴を買いに行くのは時間がかかるため、パーク内のアパレルショップに置いていたらいいなという気持ちで探しました。



--税込4900円というのはテーマパーク内では驚きですね。履き心地はいかがでしょうか？



椿：手に取ったときに一番最初に感じたのは「軽い…！」でした。私の足は幅広なのもあり、足に合わないこともあるので心配でしたが、サイズ展開も豊富で、履き心地もふわふわだったのですぐに足になじみました。その後パーク内を一日中歩きましたが痛むこともなく、帰宅してからも日常的に使用しております。



--投稿の反響へのご感想をお聞かせください。



椿：何気なく購入したパーク内のスニーカーの履き心地が良くうれしかった気持ちをポストしただけだったのですが、こんなに反響があるとは思わず驚きました。引用RPやリプライなどで、同じような理由で購入されていた方や、次回遊びに行った時に探してみようという方にお声掛けいただいたりもして、改めてディズニーランドは素敵な場所だなと再認識しました。



◇ ◇



投稿に対しSNSユーザーたちからは「次回行ったときに探してみよう」「私も靴がびしょびしょで購入を迷った。軽くて驚いた」といった声が次々と寄せられた。



レアケースだが、東京ディズニーランドで替えの靴が必要になった際はぜひ参考にしてほしい。



（まいどなニュース特約・水上 侑子）