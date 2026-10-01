自身と同じ横綱の復活Vをどんな思いで見ていたのか……。

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大の里が1年ぶりに賜杯を手にして幕を閉じた9月場所。そんな喧騒を遠くで眺めるしかなかったのが、豊昇龍（27）だ。

7月末に受けた右膝靱帯の修復手術の影響で、9月場所は全休。横綱昇進後は10場所でいまだ賜杯を抱いていない。全休は今場所が初だが、途中休場を含めれば5回。半分しか横綱として15日間の土俵を全うできていない。

そんな横綱だが、ケガという事情もあるのだろう。28日に行われた横綱審議委員会では、進退への言及はなし。それどころか、「ケガを治して次の場所に向かってほしい」（大島委員長）と、エールを送られた。

だからといって豊昇龍自身が安堵しているかといえば、そうではない。右膝手術の影響で稽古不足は明らか。ただでさえ148キロと幕内では軽量級だったのが、食欲不振と不眠症で10キロ近く痩せてしまったという。

「明らかにストレスの影響でしょう。そんな状態でも本場所に出場したがっていたというのだから、精神的に相当追い詰められているのは間違いない。次の11月場所まで1カ月強だが、どこまで平常心で稽古できるか。あせりが先に立つと、稽古でも無理をしかねない。もう一番もう一番、もっと追い込まなければ……と無理をすれば、更なるケガにつながる恐れがある」（ベテラン親方）

師匠の立浪親方（元小結旭豊）は10月10日の松本場所から、巡業に途中参加する予定と明かしていたが……。

「横綱の苦心は横綱になった者にしかわからない。まして昇進後いまだ優勝なしというプレッシャーなんて想像すらできませんよ。それは立浪さんも同じでしょう。どこまで効果的なアドバイスができるのか……」（同）

横綱昇進後、10場所連続で優勝できなかった3代目若乃花は、11場所目の途中で引退。豊昇龍はそうならなければいいが……。