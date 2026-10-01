一部の週刊誌は、簗農林水産大臣が自民党を支持しなかった首長のいる自治体の予算を「カットした」と発言していたと報道しました。これについて、簗大臣は「報道をまだ見ていない」として発言を避けました。

週刊文春電子版とデイリー新潮は、簗農水大臣が今年5月に開かれた地元・栃木県の集会の中で「自民党の議員に頼ってインフラの予算が必要だというところに、多く回すのが当たり前」と発言したと報じました。

当時、簗氏は自民党の筆頭副幹事長を務めていて、衆院選で自民党を支援しなかった首長のいる自治体の道路予算を「大幅にカットをした」と発言したと報じています。

この発言について、出張先の福島県で事実関係を問われた簗大臣は…

簗和生 農林水産大臣

「報道についてまだ見てございませんので、現時点でですね、そういったものに対して発言することは控えさせていただきたいと思います」

「報道をまだ見ていない」として言及を避けました。

報道をめぐって30日、木原官房長官は会見で簗大臣からすでに報告を受けていると明らかにしていて、大臣は今後、発言の趣旨について説明を求められることになりそうです。