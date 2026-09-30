海外時事クリエイターの僕氏が自身のYouTubeチャンネルで「【富山県が狂った】自治体が勝手に進める多文化共生条例！外国人急増と移民政策を止めるパブコメを送れ【家族帯同×永住取消】」を公開した。富山県が推進する「多文化共生推進基本計画」の素案に対し、外国人住民の無秩序な増加を招きかねないと強く懸念し、県外からもパブリックコメントを送るよう呼びかけている。

動画の中で僕氏は、富山県が独自の条例を打ち出し、外国人の受け入れを急拡大しようとしている現状を危惧。「富山県民だけではなく全日本人に影響が及ぶ」と危機感をあらわにし、国政以上に地方自治体が独自の利権で「狂っている」と主張した。沖縄県の県政や福岡県のワンヘルス利権などを例に挙げ、地方議会が暴走しやすい構造について解説している。

さらに、富山県が提示した公示資料を具体的に読み解き、「日本人県民の2倍以上の外国人住民から意見を聴取している」という不自然なアンケート結果を指摘。計画に掲げられた「3つの柱」についても、日本語教育や生活支援、就労環境の整備など、あらゆる面で「すべて県民の税金で外国人を支援する」内容になっているとバッサリ斬り捨てた。また、計画案に横文字のビジネス用語が多用されている点に触れ、「企業を騙せなくなったコンサルは地方議会のジジイを騙す」と語り、背後に悪質なコンサルタントが介在している疑惑を推測した。

終盤では、パブリックコメントの具体的な提出手順と書き方をレクチャー。家族帯同を前提とした定着施策の撤回や、犯罪に手を染めた外国人の永住許可取り消しと強制送還など、日本人の安全を最優先にした5つの要点を含めるよう提言した。最後には「当事者意識を持って日本を守っていきましょう」と視聴者に語りかけ、一人ひとりの行動を強く促して動画を締めくくった。

YouTubeの動画内容

00:23

富山県が進める「多文化共生条例」問題。他県民も他人事ではない理由
04:08

「国よりも地方自治体が狂っている」各自治体の利権構造を指摘
06:46

公示資料を要約。税金を使った外国人への手厚い支援策を問題視
15:41

企業を騙せなくなったコンサルタントが地方議会に入り込んでいる疑惑
16:15

パブコメ提出の具体的な手順と絶対に主張すべき5つの要点

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