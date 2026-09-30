顔も心も“泥”のように崩れ落ちて異色のヴィランが目を覚ます！ 映画『クレイフェイス』ファイナル予告解禁
DCスタジオの映画『クレイフェイス』より、ファイナル予告が解禁された。顔も心も“泥（クレイ）”のように崩れ落ち、異色のヴィランが目を覚ます瞬間が捉えられている。
【動画】『クレイフェイス』ファイナル予告
「バットマン」シリーズを代表するヴィランの一人として知られる＜クレイフェイス＞。しかし本作が描くのは、単なるヴィランの恐怖ではない。若き実力派スターとして成功をつかみかけた一人の男、マット・ヘーゲンが、ある事件によってキャリアと名声、そして俳優にとって命ともいえる“顔”さえも失い、再起への執着の果てに“怪物”へと変貌していく-その壮絶な転落人生を描く。
主人公マット・ヘーゲンを演じるのはトム・リス・ハリス。スターとして脚光を浴びる華やかな姿から、“顔”を失った絶望、狂気、そして怪物へと変貌していくまでのジェットコースターのような転落人生を、繊細かつ大胆に体現する。脚本を手掛けるのはマイク・フラナガン。監督にはジェームズ・ワトキンス。さらに製作にはマット・リーヴス、ジェームズ・ガン、ピーター・サフランら、現代のジャンル映画を牽引する実力派が集結した。
ファイナル予告で、「人生を取り戻したい」-そう切に願うのは、ある事件によって役者の命である“顔”を奪われた華やかな若きスター、マット・ヘーゲン（トム・リス・ハリス）。彼は科学者ケイトリン（ナオミ・アッキー）のもと、“泥（クレイ）”を使った禁断の治療に手を伸ばす。
施術を重ねるにつれ、かつての傷一つない美貌を手に入れたかに思えたマット。しかし、その代償はあまりにも大きかった。禁断の治療は彼の肉体に恐ろしい異変をもたらし、ようやくつかみかけたはずの日常は、心身ともにまるで泥のように脆く崩れ去っていくのだった。
次第に制御不能な怒りと悲しみに支配され、心までも怪物へと変わっていくマット。満たされることのない心の空洞を埋めるかのように、ついには血に手を染めていく。そして映像のラストには、一瞬で別人の顔へと変身する驚きのシーンとともに、泥の怪物「クレイフェイス」のまがまがしい姿の一端があらわになる。
映画『クレイフェイス』は、10月30日より全国公開。
【動画】『クレイフェイス』ファイナル予告
「バットマン」シリーズを代表するヴィランの一人として知られる＜クレイフェイス＞。しかし本作が描くのは、単なるヴィランの恐怖ではない。若き実力派スターとして成功をつかみかけた一人の男、マット・ヘーゲンが、ある事件によってキャリアと名声、そして俳優にとって命ともいえる“顔”さえも失い、再起への執着の果てに“怪物”へと変貌していく-その壮絶な転落人生を描く。
ファイナル予告で、「人生を取り戻したい」-そう切に願うのは、ある事件によって役者の命である“顔”を奪われた華やかな若きスター、マット・ヘーゲン（トム・リス・ハリス）。彼は科学者ケイトリン（ナオミ・アッキー）のもと、“泥（クレイ）”を使った禁断の治療に手を伸ばす。
施術を重ねるにつれ、かつての傷一つない美貌を手に入れたかに思えたマット。しかし、その代償はあまりにも大きかった。禁断の治療は彼の肉体に恐ろしい異変をもたらし、ようやくつかみかけたはずの日常は、心身ともにまるで泥のように脆く崩れ去っていくのだった。
次第に制御不能な怒りと悲しみに支配され、心までも怪物へと変わっていくマット。満たされることのない心の空洞を埋めるかのように、ついには血に手を染めていく。そして映像のラストには、一瞬で別人の顔へと変身する驚きのシーンとともに、泥の怪物「クレイフェイス」のまがまがしい姿の一端があらわになる。
映画『クレイフェイス』は、10月30日より全国公開。