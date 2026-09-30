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30日午後、神戸市中央区と兵庫区の2か所で銃声のような音が聞こえたと警察に通報がありました。

【写真を見る】【速報】「銃声のような音がした、人が倒れている」神戸で連続発砲事件　中央区で腹部を撃たれた男性1人死亡　兵庫区の男性は背中を撃たれ搬送　殺人未遂容疑で男を緊急逮捕

中央区で腹部を撃たれて病院に運ばれた50代くらいの男性は死亡したということです。

捜査関係者によりますと、兵庫区で発生した発砲事件殺人未遂容疑で男を緊急逮捕しました。

30日午後1時15分ごろ、神戸市中央区坂口通5丁目2番付近の路上で、「銃声のような音がした、人が倒れている」と警察に通報があったということです。

消防には「男性が銃で腹部を撃たれた。意識が低下している」と通行人から通報があり、病院に運びましたが、午後2時20分すぎに死亡が確認されました。

また、その約15分後、約4キロ離れた神戸市兵庫区荒田町3丁目3番付近の路上でも銃声のような音が聞こえたということです。

兵庫区では54歳の男性が銃で背中を撃たれ、病院に運ばれましたが、意識はあるということです。

（※死亡した中央区の男性の年齢について、消防への通報は60代でしたが、警察から50代くらいと発表があり、修正しました）