30日午後、神戸市中央区と兵庫区の2か所で銃声のような音が聞こえたと警察に通報がありました。

【写真を見る】【速報】「銃声のような音がした、人が倒れている」神戸で連続発砲事件 中央区で腹部を撃たれた男性1人死亡 兵庫区の男性は背中を撃たれ搬送 殺人未遂容疑で男を緊急逮捕

中央区で腹部を撃たれて病院に運ばれた50代くらいの男性は死亡したということです。

捜査関係者によりますと、兵庫区で発生した発砲事件の殺人未遂容疑で男を緊急逮捕しました。

30日午後1時15分ごろ、神戸市中央区坂口通5丁目2番付近の路上で、「銃声のような音がした、人が倒れている」と警察に通報があったということです。

消防には「男性が銃で腹部を撃たれた。意識が低下している」と通行人から通報があり、病院に運びましたが、午後2時20分すぎに死亡が確認されました。

また、その約15分後、約4キロ離れた神戸市兵庫区荒田町3丁目3番付近の路上でも銃声のような音が聞こえたということです。

兵庫区では54歳の男性が銃で背中を撃たれ、病院に運ばれましたが、意識はあるということです。

（※死亡した中央区の男性の年齢について、消防への通報は60代でしたが、警察から50代くらいと発表があり、修正しました）