「MARVEL｜KADOKAWA」スパイダーマン、デアデビル、パニッシャー、スパイダーグウェンの設定画が公式公開 ─ 渋谷が舞台、日本の高校生スパイダーマン登場

マーベル・コミックとKADOKAWAによる新プロジェクト「MARVEL｜KADOKAWA」から、2026年中に連載開始予定の「スパイダーマン」「スパイダーグウェン」のコンセプトアートが正式公開された。

「MARVEL｜KADOKAWA」は、両社がタッグを組み、マーベル作品の新たなオリジナル漫画を展開するプロジェクト。コミコン会場では両作品のビジュアルもスクリーンで披露されていたが、このたび高精細なコンセプトアートとともに作品の詳細があらためて公開された。

「スパイダーマン」（作品タイトル未定）

「スパイダーマン」（作品タイトル未定）を手がけるのは、マーベル・コミックで「Jeff The Land Shark」を担当したtokitokoro。物語の主人公は、渋谷で暮らす男子高校生・八鳥桜糸（はちどり・はると）だ。

ある日突然、未知なる「スパイダー能力」を手に入れた桜糸は、スパイダーマンとして渋谷の街を縦横無尽にスイング。ヒーローとして駆け巡る一方、その躍動とともに都市に潜む「影」が動き始めるという。

公開されたコンセプトアートでは、日本を舞台とする新たなスパイダーマン、新解釈のデアデビルやパニッシャーの姿を鮮明に確認することができる。

「スパイダーグウェン」（作品タイトル未定）

一方、「スパイダーグウェン」（作品タイトル未定）は、「MARVEL SWIMSUIT SPECIAL」でキャプテン・マーベルのイラストを手がけた山田リューセイが担当する。

主人公は、ごく普通の高校生として暮らしながら、バンド「メリー・ジェーンズ」のドラマーとして活動するグウェン・ステイシー。実験室の放射性クモに噛まれたことで超人的な力を手に入れ、「スパイダーウーマン」として街の平和を守る道を選ぶ。しかし、その先には過酷な選択と葛藤が待ち受けることになる。

「MARVEL｜KADOKAWA」では、第1弾として「スパイダーマン」「スパイダーグウェン」を含む計5タイトルを順次発表予定。各作品は2026年中にKADOKAWAの漫画サイト「カドコミ」で連載を開始し、その後単行本も刊行される予定だ。

プロジェクト発表時には、マーベル・コミック前編集長でマーベル・アジア編集統括に就任したC.B.セブルスキー、新編集長のスティーヴン・ワッカー、KADOKAWAで企画を統括する松井健太が登壇。セブルスキーは東京を拠点にマーベル・コミックのアジア展開に取り組む方針を明らかにしている。

マーベルとKADOKAWAが送り出す、日本発の新たなスパイダーマンたちはどのような物語を見せてくれるのか。残る3タイトルの発表にも注目だ。

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