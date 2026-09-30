【知っておきたい】バナナと血糖値の関係を内科医が検証！果糖がもたらす「血糖値を上げる結果」とは
YouTubeチャンネル「やさしい内科医 | 山村そうの血糖値実験室【糖尿病予防】」が「【バナナ】愛好家必見！血糖値は上がる？内科医が徹底検証！」を公開した。動画では、内科医の山村聡氏が市販のバナナ1本を摂取した際の血糖値の変動を実際に計測し、果実に含まれる果糖が血糖値に与える影響や、適切な果物の摂取目安について具体的な数値とともに解説している。
冒頭、山村氏はコンビニエンスストアで購入した一般的なバナナ1本を用い、食後の血糖値がどのように変化するかを検証する方針を示す。測定には、二の腕に装着したセンサーをスマートフォンで読み取る「FreeStyleリブレ」を使用。バナナを食べる前の血糖値は「88」からスタートした。
バナナを完食後、10分おきに数値を継続して読み取っていく。食後50分で血糖値は「129」を記録し、ここがピークとなった。その後徐々に下降し、90分後には「100」という結果になった。山村氏はこの変動について、グラフを用いながらピーク時の上昇幅が「41」であったことに触れ、「おにぎり1個に比べると小さいが、それなりに血糖値を上げた」と分析した。
山村氏は、果物には果糖が豊富に含まれており、それが体内で吸収されて一部がグルコースに変換されるため「血糖値を上げる結果となってしまいます」と解説する。「バナナ1本食べて小腹満たすくらいで、血糖値40くらい上がる程度であれば、まあいいかな」と一定の理解を示しつつも、過剰摂取による血糖値の急上昇や、なかなか下がらない状態には注意を促した。
普段から外来で推奨している果物の適切な摂取量について、山村氏は「片手にのる量」を1日の目安にすべきだと説明する。もし果物をたくさん食べたい場合には、主食であるご飯やパンを減らして「デザートにフルーツ食べるような工夫をしていただく」ことで、血糖値を上げづらい食生活を実現できると提案した。糖尿病を予防し、悪化させないための理想的な食事方法が身につく、知的好奇心を満たす実践的な検証動画となっている。
冒頭、山村氏はコンビニエンスストアで購入した一般的なバナナ1本を用い、食後の血糖値がどのように変化するかを検証する方針を示す。測定には、二の腕に装着したセンサーをスマートフォンで読み取る「FreeStyleリブレ」を使用。バナナを食べる前の血糖値は「88」からスタートした。
バナナを完食後、10分おきに数値を継続して読み取っていく。食後50分で血糖値は「129」を記録し、ここがピークとなった。その後徐々に下降し、90分後には「100」という結果になった。山村氏はこの変動について、グラフを用いながらピーク時の上昇幅が「41」であったことに触れ、「おにぎり1個に比べると小さいが、それなりに血糖値を上げた」と分析した。
山村氏は、果物には果糖が豊富に含まれており、それが体内で吸収されて一部がグルコースに変換されるため「血糖値を上げる結果となってしまいます」と解説する。「バナナ1本食べて小腹満たすくらいで、血糖値40くらい上がる程度であれば、まあいいかな」と一定の理解を示しつつも、過剰摂取による血糖値の急上昇や、なかなか下がらない状態には注意を促した。
普段から外来で推奨している果物の適切な摂取量について、山村氏は「片手にのる量」を1日の目安にすべきだと説明する。もし果物をたくさん食べたい場合には、主食であるご飯やパンを減らして「デザートにフルーツ食べるような工夫をしていただく」ことで、血糖値を上げづらい食生活を実現できると提案した。糖尿病を予防し、悪化させないための理想的な食事方法が身につく、知的好奇心を満たす実践的な検証動画となっている。
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