「絶対に仕事させてくれない」シーズー→PC作業を容赦なく妨害する姿に反響「かわいい」「うちでもお願いします」
飼い主がパソコンで作業を始めると「絶対仕事させたくない」と“おじゃま”をしてくる犬の姿がSNSで話題を集めている。
投稿したのは犬にも人にもフレンドリーなシーズーのオラフくん（1歳）の飼い主（@Olaf_ShihThu）。飼い主がパソコンで作業をし始めると、「ちょっと待った」と言わんばかりに邪魔をしてきたオラフくんの姿を撮影し、Xに投稿した。動画では、何度もキーボードにあごを乗せてアピールしてくる様子が映っている。
何度も降ろされたオラフくんは…
普段から体のどこかにあごを乗せてくっつくのが大好きだというオラフくん。作業ができないため何度もおろされると、ムキになったのか、キーボードをあごで押して文字を連続で入力する“ブラインドタッチ”を披露。ヒト・モノ問わず“あご乗せ”をしているオラフくんだが、大人になるにつれて体の上によじ登ることも増えてきたといい、飼い主は「かわいいけど、苦しいこともある」と話している。
動画を見た人からは、「信じられないほどべったり！」「うちでもお願いします」「かわいい」などの声が寄せられている。（『わたしとニュース』より）