マーベル・シネマティック・ユニバース（MCU）映画『アベンジャーズ／ドゥームズデイ』で、『X-MEN』シリーズのナイトクローラー／カート・ワグナー役として復帰するアラン・カミングは、今もなお「ストーリーをすべて理解していない」という。

米国のラジオ局に登場したカミングは、ナイトクローラーを再演するうえでの“秘密厳守”について、「NDA（秘密保持契約）を結ぶんですが、何が秘密なのかまでは教えてもらえないんです。話していいこと、話してはいけないことがよくわからないのは奇妙な話ですよね」と語った。

それゆえだろう、「『アベンジャーズ』についてなにかを発言するのはとても怖い」とカミングは言う。「うっかり口にしたことが、誤解を招いてしまったこともありました」──これはおそらく、2025年5月ののことだろう。

すでに撮影を終えているカミングが、「ストーリーをすべて理解していない」と話すのは、単にネタバレ回避のためだけではなさそうだ。撮影現場では「ただ走り回ること」が仕事だったとさえ言っている。

「あるシーンを撮っていたら──珍しく、ブルースクリーンではなく実際のセットで撮影していたんですが、ある男性がやって来て、“アラン、今は巨大なロボットが…”と説明を始めたんです。私は言いました。“ありがとうございます。だけど、何でもいいので、とにかくどこを指差せばいいのかだけ教えてください。その通りにやりますから”と。僕はただ走り回るために来ているんだと理解していましたからね。」

もうひとつ、エミー賞の授賞式でエレーナ役のフローレンス・ピューに初めて対面したというカミングは、その場で「あなたとは初めてお会いするのに、あなたは私の上に覆いかぶさったことがある……実際には、あなたのスタントダブルですけど」と話したそう。すると、ピューも「私もあなたに覆いかぶさりましたが、あれはあなたのスタントダブルでした」と応じたそうだ。

ストーリー展開が出演者に伝えられないまま、ときには共演者同士が実際に顔を合わせないまま、本当に撮影を終えた『アベンジャーズ／ドゥームズデイ』。ところで、カミングの発言が事実なら、ナイトクローラーとエレーナの対決シーンがあることになるが……？

映画『アベンジャーズ／ドゥームズデイ』は、2026年12月18日に日米同時公開。

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