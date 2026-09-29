「スピルバーグとハンバーグを嫌いな人はいない」カズレーザーが語る『ディスクロージャー・デイ』の“旨味”
メイプル超合金のカズレーザーが29日、都内で行われた映画『ディスクロージャー・デイ』の公開直前“開示”イベントに、オフィシャル・メッセンジャーとして松村沙友理らと登壇。スティーヴン・スピルバーグ監督の最新SF大作について、映画好きならではの鋭い視点と独自の表現で作品の完成度を熱弁した。
【写真】お揃いの真っ赤な衣装で登場した松村沙友理＆カズレーザー
オフィシャル・メッセンジャーに就任した心境を問われたカズレーザーは、「うれしいですね。スピルバーグ監督、いや、スティーヴの作品にこうして携われるなんて。一方的ですけれど、こっちはめちゃくちゃ知ってますからね」と友達であるかのように話し、「当たり前のように周りにあった作品の生みの親ですし、そもそもスピルバーグ作品というのは映画界の“基準”。お仕事として関われるのは感無量です」と巨匠への敬意を表した。
本作を一足早く鑑賞したカズレーザーは、そのスピード感と構成の巧みさに言及。「展開の早い映画は多いですが、この作品は決して観客を置いていかない。置いていかれそうでギリギリついていける絶妙なラインで引っ張ってくれる」と絶賛した。
さらに、スピルバーグ監督ならではの魅力について聞かれると、「監督がずっと好きで何度も描いてきたテーマ（UFOや宇宙）なのに、『同じ具材でまだこんな料理が作れるのか！』と本当にびっくりしました。何回も自分の中で作品に落とし込んできた題材なのに、この2026年にまだ新しい切り口をぶち込める。やっぱりとんでもない巨匠だなと思いました」と脱帽。「マジでスピルバーグとハンバーグを嫌いな人っていないですから」と持論を展開し、会場を沸かせた。
また、本作をより深く楽しむポイントとして、過去のスピルバーグ作品とのリンクを挙げたカズレーザー。「構図やオマージュがすごくうまいタイミングで散りばめられているんです。『未知との遭遇』や『E.T.』を事前に観ておくと、単体で観ても面白いこの映画にもう一つ味が乗っかる。スピルバーグ監督の中にひとつの歴史やユニバースがあって、どこかで繋がっているんじゃないかと探す楽しさもあります」と、映画ファンの心をくすぐる見どころをアピールした。
最後にカズレーザーは、「知っているか知らないかで、これからの人生が変わるレベルの作品。ぜひ私の友人・スティーヴの作品を観てほしい」と力強く呼びかけていた。
映画『ディスクロージャー・デイ』は、10月1日より全国公開。
【写真】お揃いの真っ赤な衣装で登場した松村沙友理＆カズレーザー
オフィシャル・メッセンジャーに就任した心境を問われたカズレーザーは、「うれしいですね。スピルバーグ監督、いや、スティーヴの作品にこうして携われるなんて。一方的ですけれど、こっちはめちゃくちゃ知ってますからね」と友達であるかのように話し、「当たり前のように周りにあった作品の生みの親ですし、そもそもスピルバーグ作品というのは映画界の“基準”。お仕事として関われるのは感無量です」と巨匠への敬意を表した。
さらに、スピルバーグ監督ならではの魅力について聞かれると、「監督がずっと好きで何度も描いてきたテーマ（UFOや宇宙）なのに、『同じ具材でまだこんな料理が作れるのか！』と本当にびっくりしました。何回も自分の中で作品に落とし込んできた題材なのに、この2026年にまだ新しい切り口をぶち込める。やっぱりとんでもない巨匠だなと思いました」と脱帽。「マジでスピルバーグとハンバーグを嫌いな人っていないですから」と持論を展開し、会場を沸かせた。
また、本作をより深く楽しむポイントとして、過去のスピルバーグ作品とのリンクを挙げたカズレーザー。「構図やオマージュがすごくうまいタイミングで散りばめられているんです。『未知との遭遇』や『E.T.』を事前に観ておくと、単体で観ても面白いこの映画にもう一つ味が乗っかる。スピルバーグ監督の中にひとつの歴史やユニバースがあって、どこかで繋がっているんじゃないかと探す楽しさもあります」と、映画ファンの心をくすぐる見どころをアピールした。
最後にカズレーザーは、「知っているか知らないかで、これからの人生が変わるレベルの作品。ぜひ私の友人・スティーヴの作品を観てほしい」と力強く呼びかけていた。
映画『ディスクロージャー・デイ』は、10月1日より全国公開。