アイルランド代表はネーションズリーグのイスラエル代表戦に3-0で勝利

アイルランド代表は現地時間9月27日、中立地ハンガリーで開催されたUEFAネーションズリーグのイスラエル代表戦に臨み、3-0で勝利を収めた。

試合前のピッチで起きた抗議行動について、英紙「デイリー・メール」は「物議を醸している」と報じている。

試合は前半のゴールなどでアイルランド代表が快勝した。しかし、キックオフ前には異様な光景が広がっていた。アイルランド代表の先発メンバーや控え選手たちは、イスラエル代表の国歌が流れている間、一斉に視線を落とし、黙祷するように顔を伏せた。さらに、両チームの選手による恒例の握手も行われなかった。

同紙は、アイルランド代表が示した抗議姿勢に言及している。犠牲者を追悼するための黒い腕章を着用したことや、ペナント交換を拒否した事実に触れ、「すべての国際試合における標準的なジェスチャーだ」と指摘している。さらに、試合終了後については「ピッチを去る際にブーイングを浴びた」と綴り、スタジアムが異様な空気に包まれていた様子を描写した。

今回の試合を巡っては、ガザ地区での軍事行動に対する抗議として、アイルランド代表のゴールキーパーが事前の合流辞退を表明するなど、異例の事態となっていた。テレビ中継の縮小やパブでの放送拒否など、ピッチ外でも大きな波紋が広がるなかで、チームが示したスタンスは現地メディアの強い関心を集めている。（FOOTBALL ZONE編集部）