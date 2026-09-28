映画「ちいかわ」入場者プレゼント第6弾はチャームミニフィギュア 名シーンのランダム2種・10月10日より数量限定配布
【モデルプレス＝2026/09/28】イラストレーターのナガノ氏が描くX（旧Twitter）発の漫画作品「ちいかわ」の長編エピソード・通称「セイレーン編」が描かれる「映画ちいかわ 人魚の島のひみつ」（7月24日公開）。この度、入場者プレゼント第6弾の情報が解禁された。
【写真】ファンと交流する「ちいかわ」キャラ
本作の入場者特典第6弾は、入場者特典としては初めてとなるコンビでのチャームミニフィギュア（ランダム全2種）が登場。カレーが盛られたスプーンを掲げるちいかわ＆ハチワレと、口を閉じてしまったセイレーンへ奇策を仕掛けたうさぎ＆モモンガという、映画でも屈指の名シーンがチャームミニフィギュアになった。数量限定で10月10日より全国の「映画ちいかわ」上映館で配布開始となる。
イラストレーターのナガノ氏が描くX（旧Twitter）発の漫画作品「ちいかわ」初の映画化。公開後、2026年公開興行ランキングでNo.1を達成、さらに公開から66日（9月27日まで）で興行収入168.5億円、観客動員数1155万人を記録した。シリーズの中でも異色かつ人気の長編エピソード、通称“セイレーン編”が描かれており、「物語のテーマが奥深い」、「様々な視点から楽しめるから何度でも観たい」、「音楽の迫力が凄い」など、SNSを中心に話題となっているほか、映画から登場した島二郎・セイレーン・ヒトハ・フタバの人気も急上昇している。（modelpress編集部）
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◆映画「ちいかわ」入場者プレゼント第6弾発表
本作の入場者特典第6弾は、入場者特典としては初めてとなるコンビでのチャームミニフィギュア（ランダム全2種）が登場。カレーが盛られたスプーンを掲げるちいかわ＆ハチワレと、口を閉じてしまったセイレーンへ奇策を仕掛けたうさぎ＆モモンガという、映画でも屈指の名シーンがチャームミニフィギュアになった。数量限定で10月10日より全国の「映画ちいかわ」上映館で配布開始となる。
◆映画「ちいかわ 人魚の島のひみつ」
イラストレーターのナガノ氏が描くX（旧Twitter）発の漫画作品「ちいかわ」初の映画化。公開後、2026年公開興行ランキングでNo.1を達成、さらに公開から66日（9月27日まで）で興行収入168.5億円、観客動員数1155万人を記録した。シリーズの中でも異色かつ人気の長編エピソード、通称“セイレーン編”が描かれており、「物語のテーマが奥深い」、「様々な視点から楽しめるから何度でも観たい」、「音楽の迫力が凄い」など、SNSを中心に話題となっているほか、映画から登場した島二郎・セイレーン・ヒトハ・フタバの人気も急上昇している。（modelpress編集部）
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