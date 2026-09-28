YouTubeチャンネル「Gyoza Quest 毎日餃子TV」が、「爆速回転のラーメン店は100人以上の信者たちが汁完してました」と題した動画を公開した。動画では、群馬県太田市にある「佐野らーめん 一蓮」の店主・小島さんが、客がこぞってスープを飲み干してしまう人気の秘密や、こだわりの仕込み風景を披露している。



同店は26席という規模ながら、2.5時間の昼営業で100人以上が来店する繁盛店だ。小島さんは、鶏ガラとゲンコツをメインに使用したスープ作りにおいて、内臓などの余計な部分を手作業で丁寧に取り除く工程を紹介。「余計な雑味を落として、スープに旨味だけ入れる」と、クリアでありながら動物の旨みを生かした清湯スープへのこだわりを語る。



また、麺は加水率高めの自家製手打ち麺で、一晩寝かせた生地をカットして使用。佐野ラーメンらしい平打ちの縮れ麺が、ツルツルとした喉越しとモチモチの食感を生み出している。さらに、スープで煮込んでタレに漬け込んだチャーシューも人気を集めており、分厚く切られた肉はホロホロで、脂の旨味が口の中でとろける仕上がりとなっている。ラーメンを味わった客が「あっさりしてるのに旨味が詰まっている」と口にし、次々とスープを飲み干す様子が収められている。



動画では、開店前から行列ができ、次々と客がラーメンを平らげていく活気ある店内の様子が確認できる。職人の丁寧な仕事が生み出す、つい飲み干したくなる極上のスープと自家製麺の味わいは、一度足を運んで確かめてみる価値がありそうだ。



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