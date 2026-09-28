漫画「BLEACH」の作者・久保帯人氏の公式X「久保帯人＆スタッフ」は28日、この日発売された「週刊少年ジャンプ」44号に掲載されたTVアニメ完結記念イベント「BLEACH FES.」について、チケット申し込みスケジュールに誤りがあったとして訂正した。

「BLEACH FES.」は来年2月27日、28日の2日間、幕張メッセ 幕張イベントホールで開催するイベント。いよいよ完結を迎えるTVアニメ「BLEACH」の作品史上最大規模となるプレミアムフィナーレイベントとして注目を集めている。イベントには、黒崎一護役の森田成一、朽木ルキア役の折笠富美子をはじめとする超豪華出演者陣の出演が決定している。

きょう28日発売の「週刊少年ジャンプ」で、チケット販売スケジュールが発表されたが、内容に誤りがあった。

同誌14ページの「BLEACH news」に掲載された「BLEACH FES.」最速先行（抽選）のチケット申し込みスケジュールについて、申し込み締切は「10月4日（日）午後11時59分まで」としていたが、正しくは「10月31日（土）午後11時59分まで」と訂正。

また、当落発表についても、訂正前の「10月9日（金）正午ごろ」から「11月6日（金）正午ごろ」という。

公式は「読者の皆さまにはご迷惑をおかけしたことをお詫び申し上げます」と謝罪。今後のイベントに関する詳細は、イベント公式サイトや公式Xなどで知らせると呼びかけた。