「いつものように海岸のゴミ拾いをしていたら海岸から嗅いだことのないような異臭がしてきたんです」--神妙な声色でこう語るのは遺体の第一発見者で、海岸沿いの清掃ボランティアを行う70代の男性だ。

【写真を見る】6歳男児とみられる遺体が発見された海岸。観光客も多い場所だった

9月5日から行方が分からなくなっていた山形県酒田市の男児、高橋優斗さん（６）とみられる遺体が23日に発見された。地元紙記者が語る。【前後編の前編】

「酒田市の特別支援学校小学部1年生の高橋優斗さん（6）は9月5日午前9時ごろ、自宅から700メートル離れた公園にいる姿が目撃されたのを最後に、行方が分からなくなっていました。

警察によると23日午前11時20分ごろ、『海岸に人のようなものが打ちあげられている』と男性から110番通報があった。男性は酒田港から40キロメートル離れた離島・飛島（とびしま）で海岸清掃のボランティアを行っていたようです。荒崎海岸西側の岩場で発見された遺体は現在、身元の特定には至っていませんが、着用していた衣服などから行方が分からなくなっていた高橋さんとみられています」

この、遺体の第一発見者となった清掃ボランティアを行っていた人物が冒頭の70代の男性だ。

入江でうつぶせに倒れていた「人形のような」

「普段から週に2、3回ほど自主的に海岸沿いの清掃ボランティアを行っています。23日は午前11時10分ごろから海岸の清掃を始めたのですが、7～8分歩いたところで、突然嗅いだことがないような臭いがしたんです。野生動物の死骸とも違いました。臭いのする方向へ向かったんですが、道中も風に乗って強烈な異臭がしました」（発見した男性。以下同）

荒崎海岸沿いはリアス式海岸のように複雑な入り江がいくつもある地形。男性はそのうちの一か所、波打ち際から３～４メートルほど離れて岩が重なっているところで「発見」した。

「最初は人形がうつぶせになっていると思いました。当初、５メートルほどある崖の上から見ていたのですが、はっきりと様子を確認することはできなかったので下に降りたんです。近づくにつれて臭いは強くなっていきました。近くで確認したところ、『これは人形なんかじゃない、人間だ！』とはっきりわかった。

その子の服装にどこか見覚えがあるなと思っていたら、県内で連日報道されて目にしていたスパイダーマンの紺と赤のつなぎだったんです。まさか、と思いました」

最後に目撃された場所から遠く離れた、本土から約40キロの海上に浮かぶ離島・飛島で見つかった、優斗さんとみられる遺体。男性は遺体を確認した直後に警察へ通報したが、離島ゆえに「現場へ到着するまでには2時間以上かかる」と言われたという。

その間、男性は観光客が現場に立ち入らないよう周囲を見守り続けた──遺体発見後の詳しい経緯は後編で詳報する。

（後編につづく）