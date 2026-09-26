１歳の女の子がすべり台で遊んでいたら、大型犬がペロペロ舐めて愛情表現をして…？その後の女の子の行動や2人のやり取りが可愛いと話題になり、投稿は記事執筆時点で17万5000回再生を突破。「微笑ましい姉妹」「ほっこりする」といった声が寄せられています。

【動画：1歳の女の子が『すべり台で遊ぼうとした』結果→なぜか『大型犬』を待っていて…可愛すぎるやり取り】

すべり台で遊ぶ女の子と大型犬

YouTubeチャンネル「ゴンとサンGON&SAN」に投稿されたのは、ラブラドールレトリバーの「サン」ちゃんと1歳の女の子の微笑ましい日常の一コマです。

この日、お家で遊んでいた女の子がすべり台に登ったら、サンちゃんがしっぽを振りながら寄ってきてお顔をペロペロと舐めたそう。女の子は「やめて～」というように両手でお顔をガードしているものの、本当は嬉しいようでニコニコしていたとか。

サンちゃんがその場を去ってから、すべり台を滑る女の子。上手に滑れて喜んでいたら、サンちゃんが再びそばにきてじゃれたそう。女の子が楽しそうにしていると、サンちゃんも嬉しいようです。

女の子の行動と2人のやり取りが可愛すぎる！

その後、女の子はもう一度すべり台に登ったのですが、すぐに滑ろうとせずにサンちゃんのお顔をじーっと見つめていたとか。どうやらサンちゃんにペロペロしてもらってから滑りたくて、待っているようです。

そしてパパさんが「チューして欲しいんだって」と伝えると、サンちゃんは喜んでお顔をペロペロ舐めてくれたそう。女の子はサンちゃんの愛を笑顔で受け止めると、満足そうにすべり台を滑り、その後もご機嫌で遊び続けていたとのこと。

女の子の行動も2人の仲の良さが伝わってくるやり取りも可愛すぎて、思わず頬が緩んでしまいますね！

祖母のように見守る同居犬

ちなみに同居犬の「ゴン」ちゃんはすべり台の近くでくつろぎながら、まるで孫を見守る祖母のように女の子が遊んでいる姿を眺めていたとか。ゴンちゃんのしっぽの先端がユラユラ揺れているのを見て、「密かに楽しんでいるんだな」とパパさんやママさんはほっこりしたそうですよ。

この投稿には「めっちゃ可愛い」「仲良し」「ずーっと見ていられる幸せな光景」「家族だなぁって思って感動してます」といったコメントが寄せられ、家族愛と幸せに溢れた光景はたくさんの人に笑顔と癒しを届けてくれることとなりました。

女の子とサンちゃんとゴンちゃんの仲良しで可愛い姿や尊い日常をもっと見たい方は、YouTubeチャンネル「ゴンとサンGON&SAN」をチェックしてくださいね。

写真・動画提供：YouTubeチャンネル「ゴンとサンGON&SAN」さま

執筆：森下咲

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。