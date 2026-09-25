ママさんが４歳の娘さんをくすぐりながら「食べちゃうぞ」と言ったら、ワンコが本気で言っていると勘違いしたようで…？愛と優しさを感じる行動が話題になり、投稿は記事執筆時点で4万7000回再生を突破。「可愛い」「素敵な家族」「ほっこり」といった声が寄せられています。

【動画：4歳の女の子をくすぐりながら『食べちゃうぞ』と言った結果→犬が『ピンチかも』と察して…尊すぎる行動】

ワンコと4歳の娘をこちょこちょ…

YouTubeチャンネル「ももはな日記 my dog & my girl」に投稿されたのは、柴犬の「花子」ちゃんとご家族の微笑ましい日常の一コマです。この日、ママさんが花子ちゃんと4歳の娘さんを同時にくすぐってみたら、娘さんは身をよじりながら笑い声を上げたそう。

一方の花子ちゃんは平然としており、こちょこちょ攻撃を続けるうちに気持ち良さそうにウトウトし始めたとか。2人の反応は全然違いますが、どちらも可愛くて思わず頬が緩みます。

ママが娘に「食べちゃうぞ」と言ったら？

しばらく花子ちゃんはされるがままになっていたのですが、ママさんが「なんで逃げないんだろう？」と疑問を口にしたら、「逃げていいの？じゃあ向こうでのんびりしよう」というように去っていったそう。

しかしママさんがその場に残った娘さんを全力でこちょこちょしながら「食べちゃうぞ」と言った瞬間に、花子ちゃんはハッと立ち止まったとか。

そして「え、冗談だよね？」と2人の様子をうかがっていたかと思うと、「これはのんびりしている場合じゃない」と焦って戻ってきた花子ちゃん。どうやらママさんが本当に娘さんを食べてしまうかもしれないと思って、心配になったようです。

ワンコの尊い行動にほっこり

自分ひとりの力ではママさんを止められないと判断した花子ちゃんは、そばで様子を見守っているパパさんのもとへ。そしてお手々でチョイチョイ触れたり飛びついたりして、「パパ！なんとかして」と助けを求めたそう。あまりにも尊い行動に、心がほっこりします。

その後、ママさんは試しに花子ちゃん本人やパパさんにも「食べちゃうぞ」と言ってみたそうですが、花子ちゃんは全く動じていなかったとか。娘さんがピンチの時だけ焦るのは、きっと守るべき大切な存在だと思っているからでしょう。とても妹思いで優しい花子ちゃんなのでした。

この投稿には「優しい」「泣きそうになる」「大切な『妹』としていつも見ているんだろうな」「娘さんが成長して大きくなってもずっと心配しそう」「仲良し姉妹に癒されました」といったコメントが寄せられています。

花子ちゃんと娘さんの仲良しで可愛い姿や尊い日常をもっと見たい方は、YouTubeチャンネル「ももはな日記 my dog & my girl」をチェックしてくださいね。

写真・動画提供：YouTubeチャンネル「ももはな日記 my dog & my girl」さま

執筆：森下咲

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。