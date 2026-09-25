浜岡原発の廃炉作業を巡り、中部電力が、管理する機関に対して虚偽の報告をしていた問題で、担当者は「信用性を失うことを危惧した」と話していることがわかりました。

【写真を見る】浜松原発の廃炉作業で“虚偽報告” 中電担当者｢計画の信用性を失うことを危惧｣ 再稼働審査でも“データ不正” 原子力規制委員会への申請取り下げ

この問題は、浜岡原発1号機と2号機の廃炉作業を巡り、中部電力が解体撤去工事の一部で、工事の請け負い会社からの報告書の写しを書き換え、廃炉計画を管理するNuROに報告していたものです。

担当者「信用性を失うことを危惧した」

その後の調査で、新たに4件の報告書の修正が確認されたことが分かりました。担当者は虚偽報告について、「計画通りの実績を報告しなければ、申請した計画の信用性を失うことを危惧した」と話しているということです。

また中部電力は、浜岡原発の3号機と4号機の再稼働審査でも、データ不正が発覚していて、原子力規制委員会への再稼働申請を取り下げたと発表しました。