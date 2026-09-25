「反スポーツ的行為だ」オランダ猛抗議！ドイツのクロップ体制初ゴールを巡り、SNS上でも議論「別に悪くない」「ルールを決めるべき」
現地９月24日に開催されたUEFAネーションズリーグのリーグA第１節で、オランダ代表とドイツ代表がアムステルダムで激突。前者はシャビ、後者はユルゲン・クロップが監督に就任し、新指揮官対決も見所となるなか、１－１のドローで終わった。
先手を取ったのはドイツだった。32分にフェリックス・ヌメチャがゴール前の混戦から押し込み、均衡を破った。しかし、オランダはホームサポーターの前で粘り強く反撃を続け、土壇場の90＋２分にコディ・ガクポが同点弾を奪った。
勝点１を分け合った一戦において、特に注目を集めているのが、ヌメチャのゴールシーンである。というのも、ヌメチャがネットを揺らす前に、オランダのブライアン・ブロビーが倒れ込んでおり、彼のチームメイトたちは足を止め、プレーを切るよう訴えていたのだ。ただ、ドイツが攻撃を止めることはなかった。
オランダメディア『AD』によれば、ガクポは試合後のインタビューで「あれはスポーツマンシップに反する行為だと思う」と主張。不満を露わにした。
「明確なルールはないが、誰かがピッチに倒れている時はボールを出して、プレーを切るのが普通だと思う。彼らはそうしなかった。それはスポーツマンシップに反しており、試合を少し熱くしてしまった」
一方で、SNSには「別に悪くないだろ」「主審が止めてないのに文句を言うオランダがおかしい」「ボールを出す出さないのルールはFIFAが決めるべき」といった声が上がっている。
クロップ体制初ゴールは、色々な意味で記憶に残るものとなった。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】オランダの猛アピールは聞き入れてもらえず…大きな注目を集めているドイツの得点シーン
先手を取ったのはドイツだった。32分にフェリックス・ヌメチャがゴール前の混戦から押し込み、均衡を破った。しかし、オランダはホームサポーターの前で粘り強く反撃を続け、土壇場の90＋２分にコディ・ガクポが同点弾を奪った。
オランダメディア『AD』によれば、ガクポは試合後のインタビューで「あれはスポーツマンシップに反する行為だと思う」と主張。不満を露わにした。
「明確なルールはないが、誰かがピッチに倒れている時はボールを出して、プレーを切るのが普通だと思う。彼らはそうしなかった。それはスポーツマンシップに反しており、試合を少し熱くしてしまった」
一方で、SNSには「別に悪くないだろ」「主審が止めてないのに文句を言うオランダがおかしい」「ボールを出す出さないのルールはFIFAが決めるべき」といった声が上がっている。
クロップ体制初ゴールは、色々な意味で記憶に残るものとなった。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】オランダの猛アピールは聞き入れてもらえず…大きな注目を集めているドイツの得点シーン