阪神・西勇輝投手（35）が今季限りで現役を引退することが24日、分かった。すでに球団に意思を伝えており、近日中に正式発表される。18年オフにオリックスから国内フリーエージェント（FA）宣言し、阪神へ移籍。7度の2桁勝利など通算127勝（113敗）を誇った。コーナーを突く抜群の制球力を武器に一時代を築いた技巧派右腕。18年間の現役生活に終止符を打つ。

後悔はない。がむしゃらに駆け抜けた18年。プロ初勝利、初の2桁勝利、リーグ制覇…。どの瞬間も、西勇にとってかけがえのない宝物だ。一番の思い出は決められない。

「みんないい思い出。一つを決めるのは無理やな。ほんまに幸せでしょ。高卒でドラ3から入ってきて、うまくいった方なんじゃない？十分な成績を残せたと思うから」

今年6月に今季限りで現役引退することを決断。球団にも了承され、お世話になった関係者にも連絡した。

親孝行をするため--。「早く1軍で投げて、お金を稼ぎたかった」と強い野心を胸にプロの世界に飛び込んだ。菰野（三重）から08年ドラフト3位でオリックスに入団。高卒1年目の09年9月21日の楽天戦で早くも1軍デビューした。

最大の試練は10年。特発性顔面神経麻痺（まひ）を発症した。何を食べても味がしない。後頭部を殴られたような痛みが続いた。「人前に出たくない。もう投げられへんのかな」。野球人生の終わりすら頭をよぎったが、発症から2カ月後のある朝。かすかに右目が動くことに気づいた。医師から「完治」を告げられ、止まっていた時が再び動き出した。

苦難を乗り越え、11年からは先発ローテに定着。その年にプロ初勝利を含む10勝を挙げるなど、一気にエース格へと成長を遂げた。18年オフにはオリックスから国内FA宣言し、阪神へ移籍。阪神では19年から2年連続で2桁勝利をマークするなど、先発陣の柱としてチームを支えた。

誰よりも“先発”にこだわり続けた。11年から24年まで、14年間も開幕ローテを守ってきた実力者。オリックス時代の11年10月13日ロッテ戦から積み上げてきた306試合連続の先発登板は、歴代2位タイの大記録だ。「先発で終わりたい」。真っさらなマウンドに立ち、9回まで投げ切ることができる--そんな先発というポジションが大好きだった。

昨春には長年の疲労が蓄積し「右膝内側側副じん帯の変性」と診断された。17年目で初の大きな故障。本来の投球を取り戻そうと必死で腕を振り続けたが、感覚のズレが何より苦しかった。ストライクゾーンを狙っても、現実の球は思い描いたものとは違う。「そこが一番苦しかった。ケガがなかったら、多分やめるっていう気持ちになってないと思う」。選手としての限界は自分自身が一番よく分かっていた。

今季は4月30日のヤクルト戦で617日ぶり白星。6月4日の西武戦では、史上61人目となる通算1500奪三振に到達した。

「大台といわれている数字もある程度獲れたから。後悔はない」

近日中に会見を開く。苦しい時も、思うようにいかない時も、前だけを見て歩き続けた18年。最後まで笑顔のまま、愛したマウンドに別れを告げる。

◇西 勇輝（にし・ゆうき）1990年（平2）11月10日生まれ、三重県出身の35歳。菰野から08年ドラフト3位でオリックス入団。3年目の11年に頭角を現し、自身初の2桁勝利（10勝）。12年10月8日のソフトバンク戦でノーヒットノーランを達成した。18年オフにFAで阪神に移籍。1メートル81、83キロ。右投げ右打ち。