スーパーが「中学生の入店お断り」　一部が大音量で音楽流すなど迷惑行為、学校に指導依頼も改善されず　岩手・奥州市

岩手・奥州市のスーパーが現在、実施しているのは中学生の入店禁止です。

店による異例の対応が注目されていますが、その背景には、騒音や設備の不適切な使用、他の客への暴言など一部の中学生による迷惑行為があったといいます。

これまでも各地で議論になっていた入店お断りの対応。

果たして効果は出ているんでしょうか。

実際に店内に貼り出されていた注意書きを見ると、「中学生の皆様へ」と題して「保護者同伴でない中学生の敷地内・店内への立ち入り禁止」と書かれています。

入店禁止の貼り紙が貼られているのは、岩手・奥州市にあるコープアテルイ。

大きな駐車場が併設され、飲食料品を扱う他にもゲームセンターなどが入る商業施設です。

この場所で一体、何が起きたのでしょうか。

店を運営するいわて生活協同組合によりますと、2025年の夏ごろから、一部の中学生グループがフードコートで大音量で音楽を流すなどの迷惑行為を、1年以上にわたり行っていたといいます。

中には注意をした客に対し暴言を吐く生徒もいて、休日を中心に繰り返されたといいます。

なぜ中学生は、この場所に集まっていたのでしょうか。

近隣住民は「スーパーなんですけど、上にはゲームコーナーもあるから（生徒が）集まる場所っていうのかな。田舎だから、仲間同士で集まってするところないでしょう。だから結局はお店とかあるし、集まりやすいんじゃないですか？」と話します。

この女性は直接、迷惑行為を目にしていないといいますが、生徒たちが集まりやすい場所だと話します。

一方、実際に迷惑行為を見かけた人からは「（迷惑行為）あーそれね、目撃したことあります。中学生か高校生4人ぐらいの集団だったんだけど、ちょうど誘導されて『出なさい！ダメだ！』とかっていうのは立ち会ったことがある。2階で休憩しているときに。お茶とかお水とか飲むところがあるんですけど、それが一気になくなっちゃったんですよ、それ（迷惑行為）のせいで。いたずらしたり、マイポットみたいなのを持ってそれに注いで持って帰る人がいる」「土日が多いみたい。中学生が集まってくるのは。中学生同士がじゃれ合ってみたり、それが度を過ぎてけんかになったり」といった声が聞かれました。

さらに、迷惑行為を目撃したという男性は、中学生の行為を見かねて注意したことがあるといいます。

迷惑行為を目撃した男性：

少し周りを考えて静かにしろって注意したことはあります。いったんは静かになるときもあるし、逆に「何？」っていう態度で来るときもある。

こうした騒音や暴言を受け、店舗を運営するいわて生活協同組合は「放置すれば重大な事故や事件に直結しかねない状態でした」といいます。

市内の中学校などに生徒への指導を依頼してきましたが、1年以上にわたり改善が見られず、安全確保のため8月から中学生だけでの入店を禁止にしました。

店側が生徒の入店をお断りした例は他にも。

福岡県内の大手ファストフード店は2025年、中学生たちが店内で騒ぐなどの迷惑行為をしたとして、複数の学校の生徒を入店禁止に。

店から連絡を受けた学校が生徒を指導するなどし、改善されたといいます。

店側が客に対して行う入店お断りは効果があるのでしょうか？

橋下綜合法律事務所・溝上宏司弁護士は「入店禁止には有効な効力があると考えるのが一般的だと思います。立ち入り禁止されているにもかかわらず、それを破って入ってしまうと、法的な話をするならば原則的には建造物侵入罪のようなものが成立する。入るときには問題なかったが、途中で保護者が同伴ではなくなり、店舗スタッフが『保護者が同伴でないなら退店してください』と言ったが出て行かないということであれば、不退去罪が成立することはあり得る」と話します。

一定の効果があるという入店お断り。

では、一部の中学生による迷惑行為がきっかけで、全ての中学生を入店禁止にすることは問題ないのでしょうか。

今回、岩手県のスーパーの場合、店舗側は迷惑行為をした中学生への個別の注意、警察へのパトロールの要請、近隣中学校に指導の依頼などの対策をとってきましたが、1年以上にわたり改善されなかったといいますが、溝上弁護士は「中学生の子どもたちがお客さんで来て、店内に居座って、場合によっては地面に座り込んで大きな声で騒いでいて、他のお客さんに迷惑になっているというきっかけの部分が、まず正当な目的が認められるであろうというのがある。しかもその迷惑（行為）を改善するためにいくつか手当てを打ったが有効ではなかった。やむを得ずこういった一律禁止の手段をとったところもあるみたいなので、手段選択としての合理性も十分認められるのかなと思います」ということでした。

今回の件について奥州市教育委員会は「コープからの通知を受け、各学校では全校集会や各学級で今回のケースを通じた指導をしています。学校だけでなく家庭でも、子どもたちを見守っていきましょうと呼びかけています」としています。

榎並大二郎キャスター：

中学生の入店禁止は1年以上にわたって対応したものの、改善が見られなかったことによる最終手段だったということです。

山崎夕貴キャスター：

中学生みんなが入店禁止と聞くと重い措置だなと感じてしまいますが、他の利用者の安全を考えると店側としても苦渋の決断だったんでしょうね。

榎並大二郎キャスター：

こうした措置は効果があったんでしょうか。

いわて生協によりますと、現在は店内の迷惑行為が解消されて安全・安心な環境への改善がみられるということでした。

遠藤玲子キャスター：

一連の対応を見てみると、お店側の負担がすごく大きいような感じがするんですね。根本的解決のためには家だったり学校、教育現場でのより一層な連携が必要なんじゃないかなと思います。

榎並大二郎キャスター：

そこが根っこというか本質の部分ですよね。この中学生の入店お断りについて、いわて生協は早期解除を含めて適切な見直しを行っていくということです。