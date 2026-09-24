焼肉「叙々苑」新宿中央東口店で火災発生…謝罪「負傷された方につきましては、心よりお詫び」近隣や関係各所へも「深くお詫び」【全文】
焼肉「叙々苑」は24日、同社サイトを通じ、「叙々苑新宿中央東口店」で火災が発生したと説明、謝罪した。
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「弊社店舗における火災発生に関するお詫び」とし「2026年9月23日20時頃、弊社が運営いたします『叙々苑新宿中央東口店』（東京都新宿区新宿3-27-10 武蔵野ビル7階）におきまして、火災が発生いたしました」と報告。
「この度の火災により負傷された方につきましては、心よりお詫びを申し上げますとともに、一日も早いご回復をお祈り申し上げます。また、お客様、ビルのテナントの皆様、近隣の皆様ならびに関係各所の皆様におかれましては多大なるご迷惑とご心配、ご不安をおかけいたしましたことを深くお詫び申し上げます」とつづった。
同店は、当面の間休業するとし、「現在、消防をはじめとする関係機関による現場検証が行われており、詳細な原因の究明が進められております。弊社といたしましてはこの度の事態を厳粛に受け止め、負傷された方への対応に尽くしますとともに、原因究明と再発防止、ならびに全店舗における安全管理と防火体制の再徹底に努めてまいります」と伝えた。
■叙々苑 弊社店舗における火災発生に関するお詫び（全文）
2026年9月23日20時頃、弊社が運営いたします「叙々苑新宿中央東口店」（東京都新宿区新宿3-27-10 武蔵野ビル7階）におきまして、火災が発生いたしました。
この度の火災により負傷された方につきましては、心よりお詫びを申し上げますとともに、
一日も早いご回復をお祈り申し上げます。
また、お客様、ビルのテナントの皆様、近隣の皆様ならびに関係各所の皆様におかれましては多大なるご迷惑とご心配、ご不安をおかけいたしましたことを深くお詫び申し上げます。
当該店舗におきましては、当面の間営業を休止させていただきます。
ご利用のお客様にはご迷惑をおかけしますことを重ねてお詫び申し上げます。
現在、消防をはじめとする関係機関による現場検証が行われており、詳細な原因の究明が進められております。弊社といたしましてはこの度の事態を厳粛に受け止め、負傷された方への対応に尽くしますとともに、原因究明と再発防止、ならびに全店舗における安全管理と防火体制の再徹底に努めてまいります
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「弊社店舗における火災発生に関するお詫び」とし「2026年9月23日20時頃、弊社が運営いたします『叙々苑新宿中央東口店』（東京都新宿区新宿3-27-10 武蔵野ビル7階）におきまして、火災が発生いたしました」と報告。
「この度の火災により負傷された方につきましては、心よりお詫びを申し上げますとともに、一日も早いご回復をお祈り申し上げます。また、お客様、ビルのテナントの皆様、近隣の皆様ならびに関係各所の皆様におかれましては多大なるご迷惑とご心配、ご不安をおかけいたしましたことを深くお詫び申し上げます」とつづった。
■叙々苑 弊社店舗における火災発生に関するお詫び（全文）
2026年9月23日20時頃、弊社が運営いたします「叙々苑新宿中央東口店」（東京都新宿区新宿3-27-10 武蔵野ビル7階）におきまして、火災が発生いたしました。
この度の火災により負傷された方につきましては、心よりお詫びを申し上げますとともに、
一日も早いご回復をお祈り申し上げます。
また、お客様、ビルのテナントの皆様、近隣の皆様ならびに関係各所の皆様におかれましては多大なるご迷惑とご心配、ご不安をおかけいたしましたことを深くお詫び申し上げます。
当該店舗におきましては、当面の間営業を休止させていただきます。
ご利用のお客様にはご迷惑をおかけしますことを重ねてお詫び申し上げます。
現在、消防をはじめとする関係機関による現場検証が行われており、詳細な原因の究明が進められております。弊社といたしましてはこの度の事態を厳粛に受け止め、負傷された方への対応に尽くしますとともに、原因究明と再発防止、ならびに全店舗における安全管理と防火体制の再徹底に努めてまいります