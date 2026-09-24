子どもの脳を育てるうえで、「家」はとても重要です。好奇心を育むLDKと子ども部屋のつくり方について、脳科学者の西剛志先生が、脳科学の観点から解説します。

■落ち着いたリビングは、思考力や好奇心を育む

子どもの好奇心や没頭体験を考えるとき、リビングは家の中の“脳の土台”になる場所です。なぜなら、リビングは子どもが最も長く過ごし、親の存在や生活の気配を無意識に感じ取る空間だからです。

対面キッチンや丸いテーブルは、親の姿が自然に視界に入り、会話が生まれやすい配置になるので、子どもにとって「見守られている」という安心感につながります。人は安心できて初めて、好奇心を外に向けることができます。不安な脳は、探索より防御を優先してしまうからです。

脳科学の観点から言うと、子どもが安心して過ごせる環境は、セロトニンやオキシトシンといった神経伝達物質が安定して分泌されます。これらは、情緒を落ち着かせ、前頭前野が働きやすい状態をつくります。前頭前野は「考える」「集中する」「やり抜く」といった力の司令塔です。つまり、落ち着いたリビングは、それだけで子どもの思考力や好奇心の下地を整えているのです。

また、リビングには「刺激を与えすぎない」ことも重要です。テレビが常に主役になっている空間では、そちらに注意が奪われ続け、深い没頭が起きにくくなります。隠せるなら隠す、見る時間を選べるようにする。それだけで、子どもの脳は受動モードから能動モードに切り替わりやすくなります。

本棚や絵画、家族写真、観葉植物といった要素も、子どもにとってはすべて「ゆるやかな刺激」となります。強すぎない刺激は、脳を過度に興奮させず、「これは何だろう」「何でこうなっているんだろう」と自然な問いを生みます。これが好奇心の芽になります。

また、ソファやラグで空間をゾーニングすることも、脳にとって意味があります。場所ごとに役割があると、脳は状況を理解しやすくなり、集中と休息の切り替えがスムーズになります。これは大人にも子どもにも共通です。

子育てにおいて、リビングは勉強させる場所であり、しつけの場所にもなりますが、それよりもまず「安心」「関係性」「適度な刺激」が同時に存在する場所にしたいものです。

その環境が整っていれば、子どもは自然と知りたいと思い、やってみたいと思い、結果として没頭体験が生まれていきます。リビングこそが好奇心を育む拠点なのです。

①本棚

本は「見える位置」にあることが重要。扉付きの棚で隠すより、背表紙が視界に入るほうが、本への接触頻度が高まる。人は目に入るものに影響を受けて行動するため、自然に「手に取るきっかけ」が増える。本棚から背表紙が見えるだけで思考や学習の土台を支える環境づくりになる。

②L字形ソファ

全員が一列に同じ方向を向くと、互いに関心が向かないが、隣に存在を確認すると、家族の距離感が自然に縮まる。斜めに座る配置で視線が交差しすぎず、同じ方向を向いて会話できるため、親近感が生まれやすい形。家族にとって、会話・休息・思索が共存できる、LDKの“感情のハブ”の家具に。

③丸いローテーブル

ソファの前に丸いローテーブルがあると、ダイニングとは異なる「第二の居場所」が生まれる。お茶やデザート、会話の場として家族が集まり、同じLDKでも、場所が変わることで脳はリフレッシュし、集中力の回復にもつながる。また、視線の高さが変わる場を用意すること自体が、脳への良い刺激になる。

④レースカーテン

自然光は、脳内のセロトニン分泌を促し、気分や感情の安定に寄与する。活動の場であるLDKでは「光が入ること」自体が、脳にとって前向きなシグナルに。明るさは安心感につながり、好奇心や創造性が働きやすくなる。

⑤観葉植物

観葉植物は集中力・創造性・安心感を同時に高める効果がある。緑を見ることで人の脳は「水があり、安心できる環境だ」と無意識に判断し、リラックスしやすくなる。また、子どもに植物の世話を任せることで、「育てる」「変化に気づく」体験が生まれ、自己成長の感覚も育まれる。

⑥ラグ（カーペット）

ラグは「空間を分けるための脳へのサイン」。ラグがある場所とない場所とでは、脳は別の場所として認識する。これは脳内にある場所細胞（海馬）の働きによるもので、同じ部屋であっても別の場所に移動する感覚になる。フローリングのダイニングテーブルで勉強した後、ソファに座ると勉強モードから遊びモードに頭を切り替えられる。

⑦テレビ

テレビが視界に入るだけで、脳は受動的な観賞モードに入りやすくなる。ふだんは隠しておくとテレビを「意識しない時間」が増え、活動の切り替えが容易に。勉強するときとテレビ・ゲームのときで切り替えができる環境づくりが重要。

⑧ダイニングチェア

ダイニングチェアは、あえて「少し硬め」にするのがおすすめ。軟らかすぎる椅子はリラックスしすぎて集中力が下がりやすく、ダイニングで子どもに勉強や読書をさせるには適さない。硬めの椅子は前頭前野を適度に活性化し、集中とリラックスとのバランスを取りやすくする効果が期待できる。

⑨丸いダイニングテーブル

四角いテーブルでは席によって主従関係が生まれやすいのに対し、丸いテーブルは心理的な「上下関係」を生みにくい形。また、丸いテーブルでは全員の視線が自然に中心に集まり、「同じ方向を向いて考える」感覚が生まれる。そのため家族の会話が増えやすく、意見を出しやすい雰囲気になる。

⑩対面キッチン

対面キッチンだと、子どもは親が料理する姿を自然に目にするため、「手伝ってみたい」「一緒にやりたい」という内発的動機が生まれやすい。人は“見えている行動”をまねしたくなる性質がある。対面キッチンで調理の工程が見えることで、家事が「生活の裏側」ではなく「参加できる活動」になる。

⑪家族写真

家族写真は、子どもにとって「心理的安全性」を感じさせる存在。楽しい記憶や安心できる経験が視界に入ることで、不安や緊張が和らぐ。食事中やくつろぎの時間に目に入る場所にあると、「自分は受け入れられている」という感覚が自然に刷り込まれる。子どもの自己肯定感の土台を支える有効な仕掛け。

※本稿は、『プレジデントFamily2026春号』の一部を再編集したものです。

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西 剛志（にし・たけゆき）

脳科学者

1975年生まれ。東京工業大学大学院生命情報専攻卒。博士号を取得後、特許庁を経て、2008年にうまくいく人とそうでない人の違いを研究する会社を設立。テレビやメディアなどにも多数出演。著書に『脳科学者が考案 見るだけで自然と脳が鍛えられる35のすごい写真』『増量版 80歳でも脳が老化しない人がやっていること』『世界一やさしい自分を変える方法』（以上、アスコム）などがある。著書は海外を含めて累計42万部を突破。

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（脳科学者 西 剛志 構成＝大島七々三 イラストレーション＝芦野公平）