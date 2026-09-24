3週間ぶりに実家で暮らす愛犬に会いに行った結果…思わず笑顔になってしまうこと間違いなしの『熱烈大歓迎』の様子が話題になっているのです。

姿を見つけた瞬間から始まる尊い再会の様子は記事執筆時点で89万回を超えて表示されており、多くの絶賛が寄せられています。

【動画：3週間ぶりに『実家の犬』に会いに行った結果→窓越しに見えた瞬間…尊すぎる『大歓迎』】

3週間ぶりに実家犬に会いに行った結果…

Xアカウント『@haruka33773377』に投稿されたのは、豆柴さんとの3週間ぶりの再会を捉えた映像。

この日、投稿主さんは実家で暮らす愛犬豆柴「ゆず」ちゃんと3週間ぶりの再会を果たしたのだといいます。

思わず笑顔になる想定以上の『熱烈大歓迎』に悶絶

お家の中から、窓越しに投稿主さんの姿を発見したゆずちゃんは、千切れてしまいそうなほどにしっぽをブンブンと振り回しながら、大興奮していたのだそう。

喜びが隠しきれず、何とも言えない声を出しながら『はやくお家に入ってきて』というかのようにその場をぴょこぴょこと跳ねていたのだとか。

やっと玄関に入ってきた投稿主さんが履いていたブーツを脱ごうとしていると…『もう待っていられない』とばかりに前へと回り込み、そのまま胸の中へダイブ。

『待って待って』と言われてもお構いなしで、最上級の『熱烈大歓迎』を遂行したというゆずちゃん。

倒れてしまった投稿主さんのお顔をペロペロと舐めながら、3週間ぶりの再会を大喜びすると同時に『おかえり』と一生懸命に伝える姿からは『大好き』という感情が滲み出ていたのだそう。

投稿主さん曰く、普段は玄関までは来ずにリビングで歓迎されるのだそう。しかし、この時ばかりは3週間ぶりということもあり、いつも以上に熱烈な歓迎が行われたようです。

愛情に溢れた微笑ましいその光景は多くのユーザーをほっこり和ませると同時に笑顔にすることとなったのでした。

この投稿には「ヒコーキ耳が心に刺さる」「可愛すぎる」「全身全霊の喜びが素敵」「好きが溢れ出てて最高」「この動画見たらすごい元気になる」「抑えきれない喜びって感じ」「嬉しさ大爆発」「おしり可愛い」などのコメントが寄せられています。

元気いっぱいで表情豊かな柴犬さん

ゆずちゃんは、とっても元気いっぱいで天真爛漫な性格の持ち主。時に強いこだわりを見せたりと柴犬らしい一面もあるのだとか。

ご家族に溺愛されながら、マイペースにのびのびと幸せに暮らすゆずちゃんの日常は日々多くのユーザーに柴犬の魅力やたくさんの癒しを届けています。

写真・動画提供：Xアカウント「@haruka33773377」さま

執筆：ayano

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。