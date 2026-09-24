トラジャ・松田元太主演『はだかんぼうたち』美しくも危険な“恋愛群像劇”を表現したポスター解禁
10月3日スタートのドラマ『はだかんぼうたち』（テレビ朝日系／毎週土曜23時）より、物語の世界観を象徴するかのような衝撃的なポスタービジュアルが解禁された。
トラジャ・松田元太が世界一の靴職人に弟子入り！
本作は、直木賞作家・江國香織の長編小説をドラマ化した恋愛群像劇。興味を持った女性には、恋人や配偶者がいるかどうか関係なく、無邪気に近づいていく鯖崎涼（松田）を中心にした、美しくも危険な大人の三角関係を描く。主演はTravis Japanメンバーの松田元太。
今回解禁されたポスタービジュアルに映し出されているのは、まるで何も身にまとっていないかのように、身も心も“裸”となった4人の姿。主人公・鯖崎涼（松田元太）、鯖崎が無邪気に近づいていく筒井桃（加藤ローサ）と堀田響子（大沢あかね）、そして桃の婚約者・石羽拓（高木雄也）が、互いに近い距離にいながらも、その視線は交わることなく、4人の間に漂う複雑な感情と危うい関係性を感じさせる。
なかでも目を引くのは、松田の大人っぽく誘惑的な表情。どこか危険で、抗えない魅力を放つ【悪い男】としての一面をのぞかせており、これまでに見せたことのない、松田の新境地への挑戦にも期待が高まる。
また、ヒロインを演じる加藤と大沢も、これまでのイメージとは違う表情を披露。女優としてさまざまな作品で存在感を放ってきた加藤は、甘くはかない大人の色気をまとい、物語の切なさを体現。一方、明るく親しみやすい印象が強い大沢は、普段は見せることのない艶やかでしっとりとした姿を見せた。
さらに、映像作品でのラブストーリーが初出演となる高木も、セクシーかつ繊細な存在感を放ち、この世界観にさらなる深みをもたらす。
ドラマ『はだかんぼうたち』は、テレビ朝日系にて10月3日より毎週土曜23時放送。
トラジャ・松田元太が世界一の靴職人に弟子入り！
本作は、直木賞作家・江國香織の長編小説をドラマ化した恋愛群像劇。興味を持った女性には、恋人や配偶者がいるかどうか関係なく、無邪気に近づいていく鯖崎涼（松田）を中心にした、美しくも危険な大人の三角関係を描く。主演はTravis Japanメンバーの松田元太。
なかでも目を引くのは、松田の大人っぽく誘惑的な表情。どこか危険で、抗えない魅力を放つ【悪い男】としての一面をのぞかせており、これまでに見せたことのない、松田の新境地への挑戦にも期待が高まる。
また、ヒロインを演じる加藤と大沢も、これまでのイメージとは違う表情を披露。女優としてさまざまな作品で存在感を放ってきた加藤は、甘くはかない大人の色気をまとい、物語の切なさを体現。一方、明るく親しみやすい印象が強い大沢は、普段は見せることのない艶やかでしっとりとした姿を見せた。
さらに、映像作品でのラブストーリーが初出演となる高木も、セクシーかつ繊細な存在感を放ち、この世界観にさらなる深みをもたらす。
ドラマ『はだかんぼうたち』は、テレビ朝日系にて10月3日より毎週土曜23時放送。