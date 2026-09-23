消えないマドリードダービーの余波

スペイン1部アトレティコ・マドリードがライバルのレアル・マドリードを率いるジョゼ・モウリーニョ監督に対する皮肉投稿をクラブ公式SNSで行った。

アトレティコは現地時間9月20日にレアルとのダービーに臨み、2-1で勝利を収めた。

この試合ではアトレティコのDFクリスティアン・ロメロとMFイ・ガンインがレアルの選手に対して足裏を見せた危険なタックルを行うも、ロメロはイエローカード、イ・ガンインにはお咎めなしに終わった判定が物議を醸した。試合後、レアルのモウリーニョ監督は記者会見に該当のシーンの写真を印刷した紙を持ち込み、審判を批判した。

これにアトレティコはクラブの公式SNSで即座に反応した。「審判へのハラスメントは今すぐにやめろ」という文言を加えたモウリーニョの記者会見写真をプリントアウトする皮肉動画を公開。ユーモアの効いた投稿でポルトガル人指揮官に反撃した。

SNS上のファンからは「最高のクラブだ！」「アトレティコがモウリーニョをやりこめている」「いい度胸だ」といった声が上がる一方で「お前ら、哀れだな。俺たちに勝てないからって、こんな形でしか反撃できないのか」といったレアルのサポーターからのコメントも寄せられている。（FOOTBALL ZONE編集部）