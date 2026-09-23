“ブラック・ウィドウ”米倉涼子、『ドゥームズデイ』でホークアイ出演に期待 加藤浩次「宮迫さんだから無理でしょ（笑）」
俳優の米倉涼子（51）、内田有紀（50）、遠藤憲一（65）、お笑い芸人の加藤浩次（57）が23日、都内で行われた映画『アベンジャーズ／エンドゲーム：アンコール』ファンミーティングに登場した。
【画像】美肌が光る！米倉涼子ショット
12月18日より日米同時公開となる劇場映画最新作『アベンジャーズ／ドゥームズデイ』の公開に先駆け、『アベンジャーズ／エンドゲーム』に新映像を追加した特別バージョンの『アベンジャーズ／エンドゲーム：アンコール』がきょう23日より期間限定で全国公開される。
ファンミーティングでは、『エンドゲーム』で日本版声優を務めたブラック・ウィドウ役の米倉、ワスプ役の内田、ロケット役の加藤、グルート役の遠藤が一堂に“アッセンブル”し、大勢のファンを前に最新作『ドゥームズデイ』への期待を語った。
内田は「『エンドゲーム』で世界中がお祭り騒ぎのような大興奮だった」と当時の熱狂を振り返り、「長い歴史がありますから、やっと全員がそろった瞬間、鳥肌が立った。それが7年ぶりに帰ってくる今作もまた、お祭り騒ぎになるんじゃないか」とワクワクを伝えた。
『ドゥームズデイ』に出てきてほしいキャラクターを聞かれた米倉は「やっぱり私は、ブラック・ウィドウと親密だったホークアイに出てほしい」と個人的な思いを語ると、加藤は「（声優が）宮迫（博之）さんだから無理でしょ（笑）」といじって会場を笑わせる。遠藤は「宮迫さんにはやってほしいなって」と笑みをこぼしていた。
さらに「アベンジャーズ」シリーズを象徴する“指パッチン”を会場全員で決め、『ドゥームズデイ』公開までのカウントダウンタイマーを始動させるとともに、「最多人数での同時指パッチン」ギネス世界記録「Largest simultaneous single fingersnap」（同時にフィンガースナップをした最多人数）に挑戦。見事361人でギネス記録に認定された。
【画像】美肌が光る！米倉涼子ショット
12月18日より日米同時公開となる劇場映画最新作『アベンジャーズ／ドゥームズデイ』の公開に先駆け、『アベンジャーズ／エンドゲーム』に新映像を追加した特別バージョンの『アベンジャーズ／エンドゲーム：アンコール』がきょう23日より期間限定で全国公開される。
内田は「『エンドゲーム』で世界中がお祭り騒ぎのような大興奮だった」と当時の熱狂を振り返り、「長い歴史がありますから、やっと全員がそろった瞬間、鳥肌が立った。それが7年ぶりに帰ってくる今作もまた、お祭り騒ぎになるんじゃないか」とワクワクを伝えた。
『ドゥームズデイ』に出てきてほしいキャラクターを聞かれた米倉は「やっぱり私は、ブラック・ウィドウと親密だったホークアイに出てほしい」と個人的な思いを語ると、加藤は「（声優が）宮迫（博之）さんだから無理でしょ（笑）」といじって会場を笑わせる。遠藤は「宮迫さんにはやってほしいなって」と笑みをこぼしていた。
さらに「アベンジャーズ」シリーズを象徴する“指パッチン”を会場全員で決め、『ドゥームズデイ』公開までのカウントダウンタイマーを始動させるとともに、「最多人数での同時指パッチン」ギネス世界記録「Largest simultaneous single fingersnap」（同時にフィンガースナップをした最多人数）に挑戦。見事361人でギネス記録に認定された。