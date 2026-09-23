愛知・名古屋アジア大会

愛知・名古屋アジア大会のバレーボール女子決勝が22日、小牧市スポーツ公園総合体育館で行われ、世界ランク6位の日本は同7位に中国に0-3（19-25、20-25、23-25）で敗れた。2028年ロサンゼルス五輪出場を争うライバルに完敗。48年ぶりの金メダルには届かなかった。

第1、2セットを奪われて後がなくなった日本。第3セットは序盤から得点を重ね、10-2と最大8点のリードを築いた。だが、19-13から6連続失点で追いつかれると、最後はサービスエースを許し、48年ぶり金メダルの夢は散った。

日本は8月のアジア選手権で3位に終わり、2028年ロサンゼルス五輪出場を最短で決められず。来年のワールドカップ（W杯、米国カナダ共催）で再び五輪切符獲りに挑む。既に出場が決まっている6か国以外で上位3チームに入れば五輪出場が決まる。

世界1位のイタリア、5位のポーランド、もちろん中国もライバルになる。アジア大会では石川真佑、島村春世が不在だったとはいえ、平均年齢21.8歳と若い中国（日本は24.1歳）にストレート完敗。W杯も厳しい戦いが予想される。

アジア大会は20歳・秋本美空が本来のポジションではないミドルブロッカーとして起用され、新たな可能性を示した。今季、石川はトルコ、和田由紀子と佐藤淑乃はイタリアに新天地を求める。LAロードを駆け抜けるためには、個々のレベルアップが必要不可欠だ。

ただ、W杯で出場権を逃しても、夢舞台への道が断たれるわけではない。残りの3チームは28年ネーションズリーグ予選ラウンド終了時点の世界ランクで決まる。



（THE ANSWER編集部）