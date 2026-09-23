犬用の水洗トイレがSNS上で大きな注目を集めている。



【動画10秒】公園に設置された犬用トイレ

「ほうーーワンチャン トイレ」



とその模様を紹介したのはオッキーさん（@nerimaokina）。



人間用の公衆トイレの外側に設けられたこの犬用水洗トイレ。ポールにおしっこをさせるようになっており、用を足したあとボタンを押すと上部から水が流れる仕組みだ。



SNSユーザーたちから



「凄いですね。わんちゃんとしては、匂いを付けるから、どぅなんでしょうかね」



「トイレというより水分補給に最適なのでは…?」



「いや、しないだろ。これ作った奴犬を知らなすぎないか？それともするのか？」



など数々の驚きの声が寄せられたこのトイレについてオッキーさんに話を聞いたところ



「撮影場所は埼玉県和光市の公営公園です。このトイレは人間用含めて1億6千万円の予算で建てられました。

犬を飼っている人のほとんどから

『冗談のためにこんなトイレ作って、金かけすぎ』と意見が出てきそうです。せっかくなら男の子用、女の子用の犬用トイレを建物の左右に作ったら面白かったと思いますね」



ということ。なおオッキーさんの飼う犬（雄）はこのトイレに3度チャレンジしたものの、結局用は足せなかったそうだ。



（まいどなニュース特約・中将 タカノリ）