かわいすぎてズルい！ 地方局3年目女子アナ、ウエスト出しチビTショットに大反響
フジテレビ系列・福井テレビの若手アナウンサー、福山千奈が23日にInstagramを更新し、かわいらしいタイトなTシャツ姿を公開し、ファンから反響が寄せられている。
【写真】福井・3年目若手女子アナが「スタイル抜群」 赤ら顔のほろ酔いショットに浴衣姿も！
福井県出身で2001年12月11日生まれ、24歳の福山。高校在学中の2019年に、STU48の第2期生オーディションに出場し、最終審査まで残ったことも。2023年に地元の福井テレビに入社している。Instagramでは仕事現場でのショットのほか、休日の飾らないオフの顔を公開し、好評を博している。
この日、福山は「みなさん、シルバーウィークは楽しんでいますでしょうか？」「私はきょう、朝から昼のニュースの取材をしたり、企画の原稿を書いたり、祝日とは思えないバタバタとした1日でした」「ですが、じっとしていられない性格の私にとってはすごく充実した日でしたよ」と、連休中の仕事も楽しそうに振り返っている。
そんな福山は「そしてだいぶ涼しくなってきたので、半袖の写真を今のうちに…」とつづりながら、タイトなTシャツにデニムのボトムスというカジュアルな出で立ちのポートレートを公開している。
コメント欄には「トップスかわいすぎる」「シャツの着こなしでアイドル感出す千奈アナが可愛すぎる」「Tシャツ姿も可愛くて大好き」「ちなちゃんかわいい」といった称賛が寄せられている。
引用：「福山千奈」Instagram（@ueno_aina_816）
【写真】福井・3年目若手女子アナが「スタイル抜群」 赤ら顔のほろ酔いショットに浴衣姿も！
福井県出身で2001年12月11日生まれ、24歳の福山。高校在学中の2019年に、STU48の第2期生オーディションに出場し、最終審査まで残ったことも。2023年に地元の福井テレビに入社している。Instagramでは仕事現場でのショットのほか、休日の飾らないオフの顔を公開し、好評を博している。
この日、福山は「みなさん、シルバーウィークは楽しんでいますでしょうか？」「私はきょう、朝から昼のニュースの取材をしたり、企画の原稿を書いたり、祝日とは思えないバタバタとした1日でした」「ですが、じっとしていられない性格の私にとってはすごく充実した日でしたよ」と、連休中の仕事も楽しそうに振り返っている。
そんな福山は「そしてだいぶ涼しくなってきたので、半袖の写真を今のうちに…」とつづりながら、タイトなTシャツにデニムのボトムスというカジュアルな出で立ちのポートレートを公開している。
コメント欄には「トップスかわいすぎる」「シャツの着こなしでアイドル感出す千奈アナが可愛すぎる」「Tシャツ姿も可愛くて大好き」「ちなちゃんかわいい」といった称賛が寄せられている。
引用：「福山千奈」Instagram（@ueno_aina_816）