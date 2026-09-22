パイレーツのポール・スキーンズ投手（２４）の〝激白〟が波紋を呼んでいる。スキーンズはメジャー２年目の昨季、１０勝１０敗、防御率１・９７でサイ・ヤング賞に輝いたが、今季は球速が低下しここまで１０勝１１敗、防御率３・９１とシーズンを通して苦戦。

地元紙「ピッツバーグ・ポスト・ガゼット」のインタビューで不振の一因として「あれ（ＷＢＣ）がある種、根本的な原因だったような気はします」と打ち明けた。

前倒しとなった調整がパフォーマンスに影響したという主張だが、これに米メディア「ファンサイデッド」が異議を唱えた。「この主張は決して荒唐無稽なものではない。ただ、一つ問題がある。もしＷＢＣが本当にＭＬＢの長いシーズンに向けた準備を困難にするものだったとしたら、なぜ他の多くのメジャーリーグのスター選手たちには何の問題も見られなかったのだろうか？ ２０２６年ＷＢＣに出場し、その後のＭＬＢシーズンで大活躍したスター選手は数多くいる」と指摘。ＷＢＣに出場しながら今季も活躍している同じ米国代表のプライス・ハーパー（フィリーズ）、ピート・クローアームストロング（カブス）、日本代表の山本由伸（ドジャーズ）らの名前を挙げ「期待通りの成績を残せなかったＷＢＣ出場者はスキーンズだけではない。しかし、それ以上に多くの選手がＷＢＣに参加した後、メジャーリーグのシーズンが始まると、まさに『いつもの自分』らしいプレーを見せている」と解説した。

「山本は２０２５年にドジャースのワールドシリーズ制覇に貢献しつつ重責を担い、その春のＷＢＣでも日本代表の先発ローテーションの柱として活躍した。それ以降もロサンゼルスの投手陣の『大黒柱』であり続け、何らかの怪我に見舞われなかった数少ない先発投手の一人だ。もしＷＢＣが投手に悪影響を及ぼすものだとしたら、山本が近年背負ってきた負担の大きさを考えれば、その影響が彼に表れていてもおかしくないはずだ」という同メディアはスキーンズの主張を「苦しい言い訳」とバッサリ。「スキーンズは２０２６年の不振を説明するために新たな説を唱えているが、残念ながらその理屈には説得力がない」と切り捨てた。