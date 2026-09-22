韓国の人気グループ・BTSが開発から携わっているグローバルフード ビバレッジブランド「ARIH」が、日本発売からわずか20日間で360万個の販売数を突破した。



【写真】ステージで躍動するBTS

韓国のhyとPALDOが手掛ける同ブランドは、先月20日に日本に上陸、セブン‐イレブンで「モダンヌードル」「ポストバイオティク・エナジードリンク」「デュアルバイオティク・ソーダ」の3カテゴリ、計16種を順次展開しているが、今月8日の時点で販売数が「モダンヌードル」は134万個、「デュアルバイオティク・ソーダ」は161万個に達している。



ツアーなどで長期にわたる海外活動の多いBTSのメンバーが、「海外でも韓国らしい食や飲み物を、もっと手軽に楽しみたい」という思いをきっかけに生まれたというこのブランド。商品コンセプトや味、パッケージデザインなどについても、メンバーが企画段階から参加してきた。



先日にはメンバーのSUGAが商品の並ぶセブン‐イレブン店内で撮影したとみられる写真をSNSに投稿したことでも話題となっていた。



（BANG Media International／よろず～ニュース）