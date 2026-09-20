〈「ヤクザをやめてまともに働きます」“指を詰めて”32歳でカタギに→面接で40社不採用…“慶應卒の元ヤクザ”（51）が明かす、更生を決意したワケ〉から続く

32歳で暴力団を離脱したあと、42歳で一念発起して受験勉強を始め、44歳で慶應義塾大学に合格した斎藤由則さん（51）。1年の休学を経て、2025年3月に大学を卒業。現在は弁護士を目指して司法試験の勉強をしながら、犯罪者の更生支援や被災地でのボランティアなど、社会貢献活動にも取り組んでいる。

【衝撃画像】 「全身に入れ墨があって小指なし」慶應大卒の元ヤクザ・斎藤由則さんの“小指のない右手”や、暴走族時代の“特攻服姿”を写真で見る（画像多数）

2025年12月には、衆議院法務委員会に参考人として出席し、国会議員たちの前で再犯防止に必要な視点を語って話題となった。

そんな斎藤さんに、慶應義塾大学を受験することになったきっかけ、アルファベットも書けなかった当時の学力、1日17時間の勉強生活などについて話を聞いた。（全6回の5回目／6回目につづく）



斎藤由則さん ©志水隆／文藝春秋

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起業して1日で400万円を稼ぎ出し「燃え尽き症候群」に

--30代で始めたタクシー運転手を約2年間で辞めた後は、なにを？

斎藤由則さん（以下、斎藤） 生花業です。知り合った社長さんと一緒に始めたんです。エプロン巻いて、代々木の花屋さんで働いてました。

月額1万円から1万5000円の契約料で、生花をオフィスやお店に置いてもらって、月に1回取り替えるという、今でいう生花のサブスクみたいなものをスタートさせました。

で、少ししてから不動産業も始めて、夜の商売もやって。現在は不動産事業をメインにしつつ、広告代理店やホームページ制作の会社をやってます。

--生花レンタル、夜のお店、不動産。稼ぎも良かったのでは。

斎藤 笑いが止まらなかったですよ。1日で400万円とか入ってきましたから。だけど、燃え尽き症候群になっちゃった。

さすがに自家用ジェットを持っているとかじゃないけど、「欲しいものをすべて手に入れたしな」と思ってしまったんです。高級車も持ったし、高級マンションにも住めるようになったし。もうやり遂げたかなと。

なんか糸がプツッと切れたんです。「何やってんだろう、俺」「金のために生きてんのかな」って。

実際、人がお金に見えちゃうようになってきてたんです。夜のお店だったら「この人、どうせ5万円ぐらいしか使わないんだよな」とか、不動産だったら「この人、マンション買ってくれるな」とか。

悪い言い方をすると、「この人なら、いくら引っ張れるな」みたいな。人間査定というか、そのへんが分かっちゃうんですよね。

「気づいたら僕、もらい泣きしちゃって」富士山に登ってご来光を見た結果…

--なるほど。

斎藤 そういうのもあって、つまんなくなっちゃったんです。で、2か月間ぐらい家に閉じこもってしまって。

そんななか、会社の仲間達に「富士山に登りませんか」と誘われて、登ったんです。8.5合目の山小屋で「今日、太陽は見られないよ」って言われたんですけど、「最後まで登ってみようよ」と。頂上に登って、ご来光を待ったんですよ。そしたら雲の隙間からブワーッと太陽が出てきたんです。

それを見て他の人たちは、みんな涙を流してて。最初は「この人たち、なんで泣いているのかな？」と思ったんですけど、それぞれが悩みや苦しみを抱えているんだなと感じてきて。気づいたら僕、もらい泣きしちゃってたんです。

いろんな苦労があるのに、俺の苦労なんてちっちゃいもんだなって。「なに俺、こんなことで病んでたんだろう」と、ハッとしましたよね。

「死ぬまで中卒。それはちょっとアレだなって」慶應大学受験を目指すようになった経緯

--そこから大学受験に挑もうと。

斎藤 たまたまフジゼミ（広島県福山市の学習塾）を紹介する番組をテレビでやってて、それを見て「俺も勉強してみようかな」と思ったんですよ。

僕、勉強してないじゃないですか。手に入れてないものが欲しかったんですよ。高校にも行ってないから、そのままだったら死ぬまで中卒。それはちょっとアレだなって。

でも大学なんて、箱根駅伝に出場する大学しか知らなかったですから。

--最初から慶應大学の一択ですか。

斎藤 やっぱり私学の雄じゃないですか、慶應って。ステータスじゃないですか。サラブレッドだし、慶應ボーイじゃないですか。

--たしかに早稲田ボーイって聞いたことないですもんね。

斎藤 で、慶應だなって。フジゼミは広島にあって、きょうだいでやられている塾なんです。電話して「大学に行きたいんです、慶應大学に。なので話を聞かせてください」と言ったら「ぜひ来てください」と。

それまで暴走族だった子や少年院を出た子に教えてきたフジゼミだけど、まさか元ヤクザが来るとは思わなかったんじゃないですか。

フジゼミ代表の藤岡（克義）先生は興味津々で、「どこのヤクザだったんですか」「なんか役職なかったんですか」とか質問責めで。先生も、僕みたいなのを慶應に行かせたら大変なことですから、「この人に挑戦させてみよう」と思ったんでしょうね。

先生と会ったのが、2017年の10月。勉強に専念する前に、行きたい場所に行って、食べたいものを食べて、思い残すことがないようにスッキリさせて。広島に移ってマンションを借りて、42歳だった2018年の1月5日から受験勉強に打ち込みました。

「アルファベットは忘れてました」“99.997パーセント慶應合格は無理”と言われながら受験勉強開始

--受験勉強を始めた時点の学力はどんなものだったのでしょう。

斎藤 アルファベットは忘れてました。アルファベットの小文字のqを、数字の9って書いちゃったぐらい。数学は足し算、掛け算、割り算はわかったけど、分数になるともう分からなかったです。漢字もスマホやタブレット、PCで文字を書いていた弊害もあって、すっかり忘れていました。

だから、学力は小学生。「ここまでできなかったのか」と愕然として。「じゃあ数学は分数からやりましょう」「英語はアルファベットからやりましょう」「漢字は小学1年生からやりましょう」ってなったんですよ。

藤岡先生からは「正直、このままだと99.997パーセント慶應合格は無理です。残りの0.003パーセントは努力次第で受かるかもしれないけど」と言われました。

--みるみるできるように？

斎藤 人間っておもしろいもので、中途半端に覚えていないほうがいいんですよ。学力がややこしく入っちゃってると、そっから答えを出すのがかえって難しいそうです。その点、僕は赤子の状態から勉強してるのと一緒で、吸収は早かった。

先生も頑固で粘り強かったですしね。問題を間違えると、「なんでこうなるんですか？ 違いますよね」「一回頭からすべて忘れて、もう一回やってみてください」とか、とことん詰められます。

「壁に当たって、それをクリアして、また壁に当たる。その繰り返し」

--勉強はやってみると面白いものでしたか。

斎藤 すんげえつまらなかったです。だって、解けないんですもん。

当たり前だけど、だんだん解けてくるようになるとおもしろいんですよ。ただ、毎日壁に当たるんです。壁に当たって、それをクリアして、また壁に当たる。その繰り返しでした。

--慶應に受かるには、最低でもどれくらいの偏差値がないとダメなものなんですか。

斎藤 70くらいは必要じゃないですか。だけど、僕の場合は偏差値よりも前に高卒認定を取らなきゃいけないじゃないですか。高卒認定を取らないと大学行けないってことを知らなかった。しかも試験科目は8科目あるんですよ。

英語、数学、国語、社会、理科とか、計8科目をやらなきゃいけない。この8科目が、大学受験の勉強の邪魔になっちゃうんです。「いらねえよ。3科目だけにしてくれよ」ってなりましたよ。

「1日17時間勉強」「お風呂入ってるときも勉強」7か月で高卒認定をクリアできた理由

--やるしかない。

斎藤 英語はまず、3か月で大体中3まで終わりました。1日に12時間から15時間。長いときは17時間勉強をやってた。お風呂入ってるときも勉強です。

とにかく高卒認定をクリアしなきゃって。数学なんて何にも分かんないんですよ。サイン、コサイン、タンジェントなんて分かるわけないじゃないですか。2次関数なんてなおさら。高卒認定の試験が2018年8月だから、それを1月からの7か月でやるんです。

--でも、できた。

斎藤 できた。

--どうやったら数学ができるようになりました？

斎藤 シンプルに毎日、先生に聞いてました。分かんなかったら、とことん先生に聞きました。だって、分からなくても、答えは絶対にあるわけですよ。解くためにはどうやったらいいのかってことを教えてもらいました。それには基礎固めをしっかりしないと。

足し算、掛け算、分数、割り算、それから方程式とか関数、そういうのを片っ端から覚えていきました。

おかげで、43歳で高卒になれましたね。

「もう1年、僕の人生を使うのか…」慶應大は不合格→葛藤して浪人生活へ

--しかしその後、慶應に落ちてしまった。

斎藤 いや、その前にセンター試験で東海大学に受かってるんですよ。でも、高卒認定を取るまでの経緯を振り返ったら、勉強の難しさが痛いほどわかって、さすがに1年で慶應大学は無理だなと。

で、東海大学に受かって。そこまでのことを思い出したら泣きましたね。あと「人生いつからでもやり直せる」って自信がつきました。

--東海大学に行くつもりだったんですか。

斎藤 通う気まんまんでした。「キャンパスライフとやらを楽しませてもらうか！」って。

そうしたら、心から尊敬している社長さんから「え、これで終わり？ 慶應じゃなくて、他の大学でいいの？」とメールが来て。ほかの方々からも「慶應、がんばんないの？」なんて言われたんですよ。

「もう1年、僕の人生を使うのか……」と、2日か3日は悩みに悩みましたね。成績がどうこうじゃなく、もう1年を勉強に使うのが苦しいんですよ。仕事もありましたから。机や問題集に向き合う辛さよりも、自分と向き合う精神面での戦いが辛い。

逃げようと思えば、いつでも逃げられるじゃないですか。でも、東海大学に受かった達成感によって「僕はできるんだ」という自信もあったというか。そのあたりも自問自答しながら「やっぱり、慶應に受かろう」と決意したんです。

--フジゼミの藤岡先生にもその旨を。

斎藤 ガラガラ声で「もう1年やります。目から血が出るぐらいやりますから」と言ってお願いしました。だけど気合を入れて頑張ろうとしたら、広島に借りてたマンションに空き巣が入ったんですよ。

撮影＝志水隆／文藝春秋

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（平田 裕介）