“麻雀小悪魔”佐野ひなこ、「Mリーグ」デビュー 悔しさかみしめ「本日の1戦目は3着でした」
タレント・俳優の佐野ひなこ（31）が21日、プロ麻雀・Mリーグの公式戦に初出場。デビュー戦を3着で終えた。
【写真】「めっちゃ可愛すぎる」「強そう」…“ミニ丈×黒タイツ”で美脚を見せた佐野ひなこのユニフォーム姿
佐野は「Mリーグ2026-27シーズン（以下Mリーグ2026-27）」ドラフト会議（6月25日開催）で、セガサミーフェニックスから指名を受け、7月1日に契約合意。21日に更新された同チームのXで「佐野ひなこ選手 Mリーグ初戦お疲れ様でした」「満貫をアガるなど奮闘しましたが3着フィニッシュ」と結果を伝えられ、チームメイトとともに動画に出演。
「本日の1戦目は3着でした」と悔しそうな表情を見せつつ、チームメイトと戦いを振り返った。
佐野は、同日の対局前に、同チームのXで、「予告先発」と題し「本日の第1試合は遂にMリーグデビュー戦を迎える、#佐野ひなこ 選手が出場 チームの勢いをさらに加速させる #麻雀小悪魔 の熱い闘牌にご注目ください！ 本日も熱いご声援をよろしくお願いします」と呼びかけられていた。
【写真】「めっちゃ可愛すぎる」「強そう」…“ミニ丈×黒タイツ”で美脚を見せた佐野ひなこのユニフォーム姿
佐野は「Mリーグ2026-27シーズン（以下Mリーグ2026-27）」ドラフト会議（6月25日開催）で、セガサミーフェニックスから指名を受け、7月1日に契約合意。21日に更新された同チームのXで「佐野ひなこ選手 Mリーグ初戦お疲れ様でした」「満貫をアガるなど奮闘しましたが3着フィニッシュ」と結果を伝えられ、チームメイトとともに動画に出演。
「本日の1戦目は3着でした」と悔しそうな表情を見せつつ、チームメイトと戦いを振り返った。
佐野は、同日の対局前に、同チームのXで、「予告先発」と題し「本日の第1試合は遂にMリーグデビュー戦を迎える、#佐野ひなこ 選手が出場 チームの勢いをさらに加速させる #麻雀小悪魔 の熱い闘牌にご注目ください！ 本日も熱いご声援をよろしくお願いします」と呼びかけられていた。