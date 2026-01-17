金正恩・北朝鮮国務委員長の身辺警護を担う中枢幹部が、ここ2〜3年で相次いで交代していたことが明らかになった。最高指導者の安全を最終的に担保する護衛・警護部隊の責任者は、職務の性格上、重大な不祥事でもなければ交代しないのが通例だ。今回の一斉交代は、水面下で看過できない「事故」や失策があった可能性を強く示唆している。韓国統一省が13日に公開した「北韓主要人物情報2025」などによると、党護衛処処長はハン・スン