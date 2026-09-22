大相撲の春日山親方（３９＝元関脇勢）が、全日本プロレスの３冠ヘビー級王者・宮原健斗（３７）との意外なつながりを明かした。

宮原は８月２９日の東京・大田区大会で、安齊勇馬との大熱戦を制して９度目の防衛に成功。３冠王者は今月６日に自身のＳＮＳを更新し「仲良しの春日山親方（元・勢関）が会場に応援に来てくれました！ プロレス界も相撲界も盛り上げましょう！」と、ツーショット写真を投稿していた。

現地でＶ９戦を見守った春日山親方によると、宮原とは現役時代からの約１５年の付き合い。「相変わらず強かったし、盛り上がった。なるべく見に行ける時は、応援しに行きたいですね」と激闘に目を輝かせた。

２人で食事に行く機会もあるといい、３冠王者の人柄については「いい男ですよ。しゃべっていて波長が合うというか、感覚が合うので関係を保てています。絶好調男ですね」と明かす。

全日本では、大相撲出身の世界タッグ王者・斉藤ブラザーズ（ジュン＆レイ）が地上波のバラエティー番組に出演するなどリング内外で大活躍。大田区大会ではザイオン＆オデッセイを下して２度目の防衛に成功し、春日山親方は「すごい盛り上がって楽しかった」と絶賛した。

また、自身が引退後にプロレス転向を考えたかを問うと「無理です。怖い世界。厳しくて、痛い世界なので」と笑顔で否定した。

宮原は準決勝、優勝決定戦が行われる「王道トーナメント」（２２日、後楽園大会）の覇者とのＶ１０戦が見込まれる。春日山親方は「全日本をますます引っ張っていってほしいですね」と、親友に熱いエールを送った。