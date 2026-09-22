M!LK、初週売上91.6万枚でアルバム1位 自身初の80万枚超え、今年度発売アルバム最高売上【オリコンランキング】
M!LKの最新アルバム『LOVE ENG!NE』（ラブ エンジン）が、9月22日発表の最新「オリコン週間アルバムランキング」において、1位に初登場。『M!X』（2025/3/17付）に続く、2作連続・通算2作目の1位を獲得した。
【動画】M!LK「時空超えてユニバース」Official Music Video
初週売上91.6万枚は、『M!X』の6.1万枚を大きく上回り、自己最高を更新。初週にして、同作の累積売上8.5万枚も超え、自己最高累積売上も記録した。自身初のアルバム売上80万枚超えを記録するとともに、初週にして、今年度発売されたアルバムの中で最高の累積売上を記録した【※1】【※2】。
本作には、「オリコン週間デジタルシングル（単曲)ランキング」で1位を獲得したリード曲「時空超えてユニバース」をはじめ、新曲「Don’t let me down!」「僕のすべては君のもの」と、5ヶ月連続リリース企画「モー烈モー進！リリースプロジェクト2026」で配信された「アイドルパワー」「You!Joy!Parade!」などを収録。
「時空超えてユニバース」は、「好きすぎて滅！」「爆裂愛してる」に続く、“愛”をテーマにした3部作の完結編となっている。
9月からは、アリーナツアー『M!LK ARENA TOUR 2026-2027『シャカリキレボリューション』』を開催予定。
【※1】今年度は「2025/12/22付」よりスタート
【※2】これまでの今年度最高累積売上作品はBTS『ARIRANG』76.3万枚（2026/9/28付時点）
＜クレジット：オリコン調べ（2026/9/28付：集計期間:2026年9月14日～20日）＞
【動画】M!LK「時空超えてユニバース」Official Music Video
初週売上91.6万枚は、『M!X』の6.1万枚を大きく上回り、自己最高を更新。初週にして、同作の累積売上8.5万枚も超え、自己最高累積売上も記録した。自身初のアルバム売上80万枚超えを記録するとともに、初週にして、今年度発売されたアルバムの中で最高の累積売上を記録した【※1】【※2】。
「時空超えてユニバース」は、「好きすぎて滅！」「爆裂愛してる」に続く、“愛”をテーマにした3部作の完結編となっている。
9月からは、アリーナツアー『M!LK ARENA TOUR 2026-2027『シャカリキレボリューション』』を開催予定。
【※1】今年度は「2025/12/22付」よりスタート
【※2】これまでの今年度最高累積売上作品はBTS『ARIRANG』76.3万枚（2026/9/28付時点）
＜クレジット：オリコン調べ（2026/9/28付：集計期間:2026年9月14日～20日）＞