体調不良になってしまい、ソファで休んでいたママ。すると、ママの異変にわんちゃんが気づいたようで…？

ママを心配しているかのようなわんちゃんの反応には、「表情がすごい心配してる」「優しすぎ♡」と反響が寄せられることに。わんちゃんの優しい気持ちが、9万再生を超えて温かい気持ちを届けています。

【動画：体調不良で寝込んでいたら『超大型犬』が状況を察して…心配が伝わってくる『表情』】

ママの異変に気が付いたラルくんは…

体調不良のママを心配しているかのようなわんちゃんの光景が反響を呼んでいるのは、TikTokアカウント『バーニーズのLARUとマラミュートのCHROME』に投稿された、ある日の光景。

その日、バーニーズマウンテンドッグ『ラルくん』のママは体調が良くなかったようで、ソファで眠っていたそう。

そんなママの上には…ラルくんが乗っていたそう！

どうやら、ママの異変に気が付いてそばに来てくれたようです。

しかし、眠っていたママは、その間ラルくんが来てくれたことに気が付いていなかったそう。目覚めた時にこんなに可愛いラルくんの姿が目の前にあったら、なんだか元気が出てきそうです。

そんなラルくんの優しい行動には、「すぐに察してくれる尊い存在ですね」「治してあげてるんだよね」「めっちゃ癒やされます」と絶賛の声が寄せられることに。投稿を見た人にも元気をお裾分けしてくれたようです。

ママが元気な時は甘えん坊さん♪

ママの元気がないことに気づいて、駆けつけてくれたラルくん。そんな頼もしい姿を見せてくれたラルくんですが、ママが元気な時には…甘えん坊全開！

ママに膝枕をしてもらう姿は、なんだか赤ちゃんに戻ったかのようです。

別の日にも、子どものように「ママ来て！」と、ソファでママを呼んでいたというラルくん。

そんな普段は甘えん坊のラルくんが、ママを元気づけようと頑張ってくれたことに愛おしさを感じます。

面倒見の良いお兄ちゃんの一面も

ママの前では甘えん坊な一面と頼りがいのあるところを見せてくれたラルくん。弟犬のアラスカンマラミュート『クロムくん』の前では、とっても優しいお兄ちゃんなのだとか。くつろいでいるところにクロムくんがやってきて、遊んでほしそうにチョンチョンと触られると…

寝転がったままクロムくんの遊び相手になってくれたそう。

クロムくんが背中に乗ってきても、余裕たっぷりにくつろぎモード。

そんな甘えん坊なところと、頼りがいのあるお兄ちゃんな一面を併せ持つラルくんの魅力に、ますます目が離せなくなってしまいます。

TikTokアカウント『バーニーズのLARUとマラミュートのCHROME』では、そんなラルくんとクロムくんの日常が投稿されています。大型犬ふたりの仲良しな姿が癒やしを届けてくれますよ。

写真・動画提供：TikTokアカウント「バーニーズのLARUとマラミュートのCHROME」さま

執筆：伊藤悠

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。