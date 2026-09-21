愛知・名古屋アジア大会（２１日、名古屋市総合体育館）の体操男子で、日本が誇るダブルエースが表彰台を勝ち取った。

団体総合の予選も兼ねた個人総合決勝で、２０２４年パリ五輪３冠の岡慎之助（徳洲会）が８４・６９８点で銀メダル、２１年東京五輪２冠の橋本大輝（日本生命・セントラルスポーツ）が８３・８６５点で銅メダルに輝いた。金メダルは張博恒（中国）だったものの、日本勢のダブル表彰台は１２年ぶりの快挙となった。

岡は今大会前に腰痛を発症。出場も危ぶまれる状況だった中でも、魂のこもった演技でメダルを引き寄せた。「全種目いい瞬間だった。久々に大きい試合だったので、いい緊張感でできたと思う」と振り返った一方で「パリ五輪では金メダルを取ったけど、なかなか結果が出ていなかった。金メダルを取られて悔しい気持ちもある」と率直な思いを語った。

橋本は２年後のロサンゼルス五輪を見据える上で「（アジア大会で）優勝すること自体は難しいが、優勝すれば自信になる。アジアでハイレベルな試合ができるのがうれしい。世界一を取っている選手とアジアで競えているのは刺激になる」と口にした。

今大会は中国のライバルに頂点を譲ったが、次なる戦いは１０月の世界選手権。この悔しさは次戦で晴らす。