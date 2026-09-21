〈「そんな父親、天国の2人が喜ぶとでも？？」妻子を失った松永拓也さんを「金や反響目当て」と誹謗中傷…《池袋暴走事故》被害者叩きに酔った【驚くべき犯人】〉から続く

「誰かに注目されたかったんです。逮捕されなくても、安倍元総理の国葬の日に同じようなことをやったと思います」

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2022年から、池袋暴走事故の被害者である松永拓也さんを誹謗中傷するメッセージを送っていたのは愛知県に住む22歳男性の湯川順一（仮名）氏だった。

なぜこんな迷惑行為に手を染めたのか？ 自分が誰かを傷つけていることを知っても、迷惑行為をやめなかった「彼のその後」とは--。

TBSテレビ守田哲氏の新刊『池袋高齢者暴走事故 遺族と加害者家族の2060日』（文藝春秋）よりお届けする。（全2回の2回目）



池袋暴走事故被害者である松永拓也さんを襲った「もう1つの事件」とは--（写真：時事通信社）

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当時、私は警視庁記者クラブの責任者を務めていて、部下の重松大輝に取材を担当してもらった。湯川が侮辱容疑で書類送検された当日の四月二八日の夜、重松が彼の自宅を訪れると、父親が取材に応じた。

「息子も昔は普通の子だったんです。私たちもどうすればいいのか、わからないんですよ」

重松が近くで張り込んでいると、夜一〇時頃、大型バイクのエンジン音が轟き、バイクスーツ姿の湯川が現れた。

細身で短髪、日焼けしたような肌、スポーツマン風の外見は、あの激しい文言を書き込んだ人物とは思えなかった。

犯行の動機を「松永さんが金や反響目当てで戦っていると思った」と話し、書類送検されたことについては「当たり前のことだと僕は思ってます」と反省の弁を述べた。

炎上の常習犯

湯川はたびたび炎上を起こす人物として知られた存在だった。

自分の車のなかに煙草の吸い殻を投げ込んだ男性を説教する動画をネットに上げた。すると、「頭おかしいんじゃないの」とか「殺すぞ」などと激しく炎上した。

「自分も誹謗中傷を受けたから、憂さ晴らしをしようと。罪悪感はなく、どうせ誰も見ないだろうと思いました」

湯川は飯塚の名前を「昭三」と書き、取材中の会話でも「しょうぞう」と話していた。他の事実関係も正確に把握しておらず、「別の事故と混同した」と釈明した。投稿時の状況を「昼頃、ソファに寝転がりながらスマホで投稿した」と明かした。松永以外に対しても嫌がらせの投稿をしたが、内容は覚えていないという。

湯川の加害感情は極端に軽かった。松永への投稿が拡散された結果、湯川自身も攻撃を受けて実名をさらされた。自宅に押しかけた人間に、「おい、早く刑務所に行け」とがなり立てられた。「血気盛んなヤツら集めて行くから覚悟しときな」と書かれた脅迫状も届いた。湯川は震える声で謝罪した。

「恐怖しかないです。被害者の気持ちがよくわかる。松永さんに申し訳ない気持ちでいっぱいです」

「誰かに注目されたかったんです」

六月に湯川は侮辱罪で在宅起訴された。

そして、八月八日、湯川は二〇〇八年の秋葉原通り魔事件を引き合いに、「8月14日新宿か秋葉原でどーなるか覚えておけ」と自身のTwitterに投稿した。警視庁の動きは早かった。

捜査員が一三日早朝に湯川の自宅を訪れ、偽計業務妨害容疑で逮捕した。秋葉原の歩行者天国について一時中止の手続きを取らせ、警察の業務を妨害した疑いだった。

湯川は九月に東京拘置所で面会した重松にこう話した。

「誰かに注目されたかったんです。逮捕されなくても、安倍元総理の国葬の日に同じようなことをやったと思います」

今後もSNSを使うのかと重松が質すと「ちょっとまずいと思うし、反省もしています。親に迷惑をかけたし、『もうやめろ』と言われています」と話したものの、「趣味用のアカウント」は続けるという。

湯川は過去に悪質なイタズラ行為で、高校時代に退学処分を受けた。通信制の高校から専門学校に進み、IT系企業に就職するも、馴染めずに適応障害を患った。逆恨みして社内でロケット花火を放ち、器物損壊容疑で逮捕された。転職先でもトラブルを起こしてクビになった。

そして、注目を集めるために迷惑行為や攻撃的な書き込みをする“炎上系”に転身した。ピンクの車を乗り回し、あおり運転で書類送検されたこともある。

後日、あらためて湯川の自宅を訪れた重松に、母親が「被害者の方々にはお詫びのしようもない。申し訳ありませんでした」と疲れ果てた表情で謝罪した。親戚の写真もネットにさらされたという。

息子について、「どうすればいいのかわからない。口先だけ（の反省）なら一生刑務所に入っていてほしい。同じことを繰り返すなら、家に帰って来ないでほしい」と苦悩していた。

懲役は…

翌年の二〇二三年一月、東京地裁は湯川に懲役一年、執行猶予五年、拘留二九日の判決を言い渡した。

松永は被害者参加制度を使い、法廷で意見陳述を行った。

「生きていれば、誰しもがつらいことや傷つくことはあります。それでも、ほとんどの人は他人を傷つけることはせず、歯を食いしばって生きています」

「もうネットで発信しない」と約束したが…

松永は「更生してほしいと願っていますが、心を入れ替えるのか、今まで通り生きるのかを選択するのはあなた次第です」と告げた上で、「承認欲求の誘惑に勝てずに再犯の可能性が非常に高い。再発防止プログラムを受けてほしい」とも指摘した。

湯川は「もうネットでは発信することはしません」と約束したが、その後もSNSを継続し、きわどい動画などをアップロードし続けている。

二〇二四年九月、「あいの会」のアドレスに罵詈雑言が並んだメールが届いた。

〈子どもと妻死んで悲しいか？笑〉〈完全に金目当てで草〉〈そんなに辛いなら私が変わりに殺してあげよっか？〉〈殺せ殺せ死ね死ね〉

警視庁の捜査で、メールの送り主は女子中学生だと判明した。女子中学生は「私的な悩みがあり、誰かに助けてほしくて、脅迫メールを送れば、相談に乗ってくれる場所を紹介してくれると思った」と供述した。

松永への嫌がらせ行為について、警視庁は四つの事件で五人を摘発した。容疑は「侮辱」「脅迫」「名誉毀損」「威力業務妨害」だ。これらの行為は精神的被害を与えるだけではない。殺害予告の場合、被害者は外出制限を余儀なくされ、生活に支障をきたす。警察も定期的な巡回をせざるを得なくなる。

加害者は湯川や女子中学生以外に、社会的地位のある交通事故の鑑定人や、別の交通事故の遺族もいた。この鑑定人と遺族はX上の同じ公開音声チャットに参加し、松永や小沢への聞くに堪えない罵詈雑言を放っていた。

「カネ目当て」という中傷については、交通事故に関する一般的事実を書いておく。

「賠償金を使えない」遺族が抱える“罪悪感”

そもそも加害者が任意保険に加入しておらず、遺族が賠償金を受け取ることができないケースも多数ある。仮に賠償金を受け取っても、死んだ家族は戻ってこないという現実に遺族は苦しむ。

賠償金が家族の命の値段だと思ってしまい、罪悪感で使うに使えないという苦悩を抱える遺族もいる。

松永の講演の謝礼絡みの中傷についても事実を記しておく。

松永が講演会で得た謝礼は自分の懐には入らず、すべて「あいの会」による被害者支援のための活動資金となる。講演を引き受けると、まず勤務先と休日の調整をしなければならない。

また、主催者との連絡に追われ、テーマや聴衆の属性に応じて資料をリライトする必要がある。開催地が遠方であれば、前日に移動し、当日は過去のつらい記憶を話して精神をすり減らすことになる。

侮辱罪は二〇二二年七月に厳罰化されたものの、誹謗中傷被害が止むことはない。SNSの誹謗中傷は、人を死に追いやる。

兵庫県知事選をめぐる一連の問題では、二〇二五年に竹内英明元兵庫県議会議員が自ら命を絶った。二〇二〇年には女子プロレスラー、木村花さんが自殺した。花さんの母親である響子さんとともに松永は再発防止活動を行っている。

SNS規制の問題と常に衝突すると考えられているのは、「表現の自由」の問題だ。

二〇二五年一一月、法務省の侮辱罪に関する検討会で、木村響子さんはこう訴えた。

「表現の自由はもちろん大事ですけれども、表現の自由の前に、誹謗中傷される人は平和に生活する権利を奪われているんですよ。ただやめてほしい。なぜなら、もうそれ以上されたら生きられないから。だから、生きるために必死になってやっているんですよ」

松永も同じ検討会でこう述べた。

「私は今もSNSの投稿ボタンを押す前に、いつも、また誹謗中傷されるのではないかという恐怖心に襲われています。投稿をやめることもあります。言論の自由が萎縮させられているのは、むしろ被害を受ける人たちです。また、侮辱罪の厳罰化から三年が経過した現在でも、SNS上では活発な意見交換が行われておりまして、誹謗中傷の被害というのも依然として発生しています。この現状を見る限り、厳罰化によって言論の自由が損なわれたとは到底言えないと思います」

根底にある思いを行動に

松永は誹謗中傷と闘いながら、飯塚の影も追っていた。松永は法務省の被害者等通知制度を利用して飯塚の居場所を知った。

飯塚は東京拘置所に収容された一か月後、栃木県市喜連川にある喜連川社会復帰促進センターに移送された。どんな刑務所で服役しているのかこの目で確認したいと思った松永は、二〇二二年一〇月、私と同センターを訪れた。

奥州街道の宿場町として賑わった喜連川は、過疎が進み鄙びていた。松永と私が目指したのは町の東にある丘だった。落ち葉を踏みながら、車道わきの歩道を進んだ。すると、左側の奥まったところに観音開きのフェンス状の門扉があった。PFI（民間資金導入）方式で設立されたこのセンターは、人材の再生を理念に掲げ、「開かれた刑務所」を打ち出している。

実際に、門扉も開け放たれていた。私と松永は敷地内に入り、刑務所本体の正門に辿り着いた。

面会を申し込むかどうか確認すると、「いやいや、民事裁判で係争中だから、ここに来たことも秘密にしないといけない。お互いに会える状態でもないし、心の準備もできてないから」。

松永側は刑事裁判の初公判の日に、飯塚側に対し約一億七〇〇〇万円の損害賠償を求める民事訴訟を起こしていた。刑事裁判が長引くことを見越した上での策だった。

「真菜と莉子の命を無駄にしない」

センターは堅牢な高い壁に囲まれている。その外周を歩きながら会話を続けた。

「しつこい遺族だと思うよ。だけど、加害者がどんな場所で服役しているか見てみたい遺族もいると思う。こんな遠い場所の刑務所に入らずに済む未来はなかったのかな、って思っちゃう。裁判中から言ってるけど、飯塚氏とはいつか対話したいんですよ。然るべき手順を踏んでまた来たいと思っています」

後の取材で判明したことだが、この時点で飯塚は体調が悪化していたため、東京都昭島市の東日本成人矯正医療センターに移送されていた。

松永は刑務所を自分の目で確認し、再発防止への思いをより強めた。一二月三日には奈良市を訪れ、県などが主催する犯罪被害者支援のイベントで初めて講演した。これまで松永には全国から講演依頼が寄せられていたが、刑事裁判を理由に断っていた。松永は奈良で約二〇〇人の参加者に対し、自身の体験談だけではなく、一歩引いた視点から被害者支援の課題などについても説明した。終了後、控室で話を聴いた。

「みなさんの反応を見ながらお話しするのは、生きた空気感をすごく感じました。真菜と莉子の命を無駄にしないっていう、根底の思いを少しずつ行動に移せている。すごく達成感があります。途中からカンペをずっと見ちゃってましたけど」

松永は苦笑した。休憩していたところ、イベントの後半で行われたコンサートの歌声が控室まで聞こえてきた。

奈良を中心に活動するシンガーソングライター、氷置晋の「石蕗」には、愛する人を失った喪失感が込められていた。すると、歌詞から二人のことを思い出した松永は、涙が止まらなくなった。遺族は二四時間事故と向き合っている。その言葉通りの現実を目の当たりにした。

その後、松永さんは…

終了後は奈良公園で鹿と戯れた。「鹿せんべい」を食べさせたところ、松永は服を鹿に嚙みつかれて、「わわわ、わー！」と、笑いながらあわてふためいた。

事故と向き合いながらも、松永の表情は以前と比べ柔らかくなっていた。この講演を皮切りに再発防止活動を本格化させ、全国を飛び回るようになった。

あるときは二週連続で北海道を訪問し、沖縄県から福島県にハシゴしたこともあった。松永にとって縁のある沖縄での講演は三回を数えた。

（守田 哲／ノンフィクション出版）