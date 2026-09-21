なぜ8年間、無料で授業動画を？あきとんとんが語った「勉強が苦手でも価値は下がらない」

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勉強が苦手な人でも，あきとんとんの授業なら楽しく見ていられる！というようになってもらえるように授業をしてます！ 書籍もたくさん出しているので、あきとんとんで検索してぜひ読んでみて下さい！