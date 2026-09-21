「にんにくが青い…食べても大丈夫？」あきとんとんが化学反応による変色の謎を解説
【楽しい授業動画】あきとんとんが「にんにくが青い？食べて大丈夫？」を公開した。ラーメン店で提供されたという「青色に変色したにんにく」のSNS投稿をきっかけに、食べても問題ないのか、なぜ変色するのかについて分かりやすく解説している。
動画の冒頭では、あるSNSユーザーがラーメン店で経験した出来事が紹介される。「青いんですけど大丈夫ですか？」と店員に尋ねたところ、「そうなんですよ…」と困惑した様子で返答され、不気味に感じて食べられなかったというエピソードだ。あきとんとんは、定期的に話題に上るこの「青いにんにく」について、「知識つけましょう」と呼びかけ、縦型授業の形式で解説をスタートさせた。
あきとんとんは結論として、「化学反応で青くなってて、食べても大丈夫」と明言する。変色のメカニズムについては、にんにくのにおい成分の元と、アミノ酸が結合することで青色に変化すると説明。「酸化と思ってる人多かったんやけど、酸化とはちょっと違うね」と、世間でよく見られる誤解を正している。特ににんにくは、すりおろすことで細胞が壊れ、反応が起こりやすくなるという。さらに、作り置きをして反応する時間が長くなることでも、青くなりやすいと語った。
また、酢やレモンなどの酸性の物質が加わると、この反応はさらに促進されるという。一方で、変色を防ぐための具体的な対策にも言及している。「先にレンチンとかして熱を加えてすりおろすと青くならへん」と述べ、加熱処理によって化学反応を抑えられるという実用的な豆知識を披露した。
飲食店や家庭で偶然見かけるかもしれない「青いにんにく」だが、その正体は自然な化学反応によるものであり、人体に害はない。身近な食材に潜む不思議な現象を化学の視点から紐解き、日々の料理や食事の場でも役立つ知識を提供する内容となっている。
動画の冒頭では、あるSNSユーザーがラーメン店で経験した出来事が紹介される。「青いんですけど大丈夫ですか？」と店員に尋ねたところ、「そうなんですよ…」と困惑した様子で返答され、不気味に感じて食べられなかったというエピソードだ。あきとんとんは、定期的に話題に上るこの「青いにんにく」について、「知識つけましょう」と呼びかけ、縦型授業の形式で解説をスタートさせた。
あきとんとんは結論として、「化学反応で青くなってて、食べても大丈夫」と明言する。変色のメカニズムについては、にんにくのにおい成分の元と、アミノ酸が結合することで青色に変化すると説明。「酸化と思ってる人多かったんやけど、酸化とはちょっと違うね」と、世間でよく見られる誤解を正している。特ににんにくは、すりおろすことで細胞が壊れ、反応が起こりやすくなるという。さらに、作り置きをして反応する時間が長くなることでも、青くなりやすいと語った。
また、酢やレモンなどの酸性の物質が加わると、この反応はさらに促進されるという。一方で、変色を防ぐための具体的な対策にも言及している。「先にレンチンとかして熱を加えてすりおろすと青くならへん」と述べ、加熱処理によって化学反応を抑えられるという実用的な豆知識を披露した。
飲食店や家庭で偶然見かけるかもしれない「青いにんにく」だが、その正体は自然な化学反応によるものであり、人体に害はない。身近な食材に潜む不思議な現象を化学の視点から紐解き、日々の料理や食事の場でも役立つ知識を提供する内容となっている。
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