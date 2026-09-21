元NHK・中川安奈、黒ワンピで美スタイル披露 「脚もすらっとしていて綺麗」
フリーアナウンサーの中川安奈が19日までに自身のInstagramを更新。友人とのランチに合わせて下ろした新しいワンピース姿を披露し、ファンから反響が寄せられている。
【別カット】元NHK・中川安奈、黒ワンピから美脚すらり デニムジャケットを羽織った姿も
中川は、おしゃれな友人とのランチだったため、新しいワンピースを下ろしたと報告。また、季節を問わず、寒くなるまではサンダルを履き続けるのが自身のスタイルだと明かした。
公開されたのは、黒を基調にオレンジやグリーンの鮮やかなモチーフをあしらったノースリーブワンピース姿。体のラインを美しく見せるシルエットと、軽やかに揺れるアシンメトリーな裾が印象的で、ボリュームソールの黒いサンダルを合わせている。
東京駅周辺で撮影された写真には、裾をなびかせながら歩く全身ショットや、ベンチに腰掛けてカメラを見つめる姿を収録。デニムジャケットを肩に掛けた着こなしや、友人との笑顔の自撮りショットも披露した。
ファンからは「ワンピース、とても似合っていて素敵」「脚もすらっとしていて綺麗です」「めっちゃ綺麗」「激烈に美しいです」といった称賛が集まっている。
■中川安奈（なかがわ あんな）
1993年10月22日生まれ。東京都出身。大学卒業後の2016年、NHKにアナウンサーとして入局。秋田放送局、広島放送局を経て2020年に東京アナウンス室へ異動すると、スポーツアナウンサーとして活躍。「2024年パリオリンピック」では閉会式中継の実況を担当した。2025年3月にNHKを退職し、翌月からフリーアナウンサーとして活動している。
引用：「中川安奈」instagram（@nakagawa.anna1022）
【別カット】元NHK・中川安奈、黒ワンピから美脚すらり デニムジャケットを羽織った姿も
中川は、おしゃれな友人とのランチだったため、新しいワンピースを下ろしたと報告。また、季節を問わず、寒くなるまではサンダルを履き続けるのが自身のスタイルだと明かした。
公開されたのは、黒を基調にオレンジやグリーンの鮮やかなモチーフをあしらったノースリーブワンピース姿。体のラインを美しく見せるシルエットと、軽やかに揺れるアシンメトリーな裾が印象的で、ボリュームソールの黒いサンダルを合わせている。
ファンからは「ワンピース、とても似合っていて素敵」「脚もすらっとしていて綺麗です」「めっちゃ綺麗」「激烈に美しいです」といった称賛が集まっている。
■中川安奈（なかがわ あんな）
1993年10月22日生まれ。東京都出身。大学卒業後の2016年、NHKにアナウンサーとして入局。秋田放送局、広島放送局を経て2020年に東京アナウンス室へ異動すると、スポーツアナウンサーとして活躍。「2024年パリオリンピック」では閉会式中継の実況を担当した。2025年3月にNHKを退職し、翌月からフリーアナウンサーとして活動している。
引用：「中川安奈」instagram（@nakagawa.anna1022）